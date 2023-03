Kézilabda 2 órája

A barátkozás egy közös fényképben csúcsosodott ki

Három vármegyei helyszínen folytatódtak a Gyermekbajnokság küzdelmei: a nyírbátori mérkőzéseket egy sajnálatos sérülés árnyékolta be, Fehérgyarmaton Heves vármegyei csapat is vendégeskedett, Mátészalkán pedig kiderült, miről is szól a sport(barátság).

Lány U-14 Nyírbátor Tiszalöki VSE – Arany Sárkány Nyírbátor 15-30 Dombrádi Mobil DSE – Sárospataki USI 18-19 Balkányi ISE – Tiszalöki VSE 18-14 Sárospataki USI – Vitka SE -Cigánd 14-21 Berettyóújfalu – Balkányi ISE 17-8 Vitka SE-Cigánd – Dombrádi Mobil DSE 23-15 Arany Sárkány Nyírbátor – Berettyóújfalu 19-19 Kissé álmos kezdés, amolyan "tavaszi fáradtság" jellemezte az első mérkőzéseket, de később belejöttek a lányok és izgalmassá tették a napot, melyet sajnos beárnyékolt egy sérülés. Gyors felépülést kívánunk a Sárospatak játékosának – fogalmazott Mócsán Katalin, a nap versenybírója. LU-12 Mátészalka Rákóczi SE Nagyecsed – Szatmár USE 11-27 Vitka SE – Kisvárda 2 6-35 Szatmár USE – Kisvárda 1 17-37 Kisvárda 2 – Vitka SE – Cigánd 37-15 Debreceni Sportiskola – Vitka SE 23-6 Kisvárda 1 – Vitka SE - Cigánd 39-11 Debreceni Sportiskola – Rákóczi SE Nagyecsed 22-4 A mátészalkai sportcsarnokban hősiesen küzdöttek a lányok, de minden meccsen nagy gólkülönbség alakult ki a végére. A Nagyecsed és a Debreceni Sportiskola játékosai annyira megkedvelték egymást a nap végére, hogy a meccsük után szerettek volna egy közös képet is – értékelt Bereczki Andrea. Fiú U-12 Fehérgyarmat Nyíregyházi Sportcentrum – Fehérgyarmat 11-20 Dombrád – Tiszavasvári 10-16 Kisvárda – Nyíregyházi Sportcentrum 23-6 Tiszavasvári – Egri VSI 7-32 Fehérgyarmat – Dombrádi Mobil DSE 27-14 Egri VSI – Kisvárda 15-17

