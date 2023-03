A Sényő-Carnifex FC alaposan bekezdett az NB III.-as bajnokságban, az esztendőben megszerezhető 12 pontból tízet begyűjtött a Fiumei Viktor, Imrő László edzette gárda. Ezzel a teljesítménnyel a második helyezett Putnokkal egyetemben az osztály legeredményesebb tagja. A sikerszériából derekasan kiveszi részét Kapacina Kevin is, aki mesterhármasával segítette csapatát a körösladányi győzelemhez. A 27 éves játékos ezzel már tizenhárom találatnál jár és feljött a góllövőlista második helyére.

– Jó formában van a csapat, Körösladányban sokszor kerültünk helyzetbe és jó arányba ki is használtuk azokat – elevenítette fel az eseményeket Kevin. – Klasszikus csatárgólokat tudtam szerezni, mert remekül szolgáltak ki a társaim. A mérkőzés egyébként nagyon kiegyenlített csatát hozott, szurkolói szemmel fordulatos, izgalmas kilencen percet játszottunk, amelyből mi jöttünk ki jobban. Felnőtt pályafutásom első mesterhármasa volt az NB III.-ban, örülök neki, hogy ez egy ilyen értékes győzelmet jelentett a csapatnak. Korábban a vármegyei I. osztályban már szereztem egy mérkőzésen öt gólt, de az más szint.

A 176 centiméteres játékos két találatát is fejjel szerezte.

– Viszonylag alacsony termetem ellenére elég sok fejes gólt szerzek, aki ismer, annak ez nem lehet szokatlan – reagált a felvetésre Kevin.

Kapacina Kevin a 2018/19 szezon közepén tért vissza Sényőre és a következő kiírásban tizennyolc gólt szerzett, amelyet azóta nem tudott túlszárnyalni.

– Természetesen szeretném túlszárnyalni az akkori teljesítményemet, azt azonban meg kell jegyeznem, hogy akkor tizenhat csapatos volt a bajnokság, tehát kevesebb alkalmam volt a gólszerzésre. Nem elsődleges célom a saját rekordom megdöntése, sokkal fontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen, minél hamarabb kivívja a biztos bennmaradást és minél előkelőbb helyen fejezzük be a bajnokságot.

Kevin azt is elárulta, hogy nem ittak gumibogyó szörpöt, nincs semmiféle titok tavaszi szereplésükben.

– A bajnokság első fele nem úgy sikerült, ahogy terveztük, sok sérüléssel bajlódtunk, valamint a szerencse is elpártolt tőlünk. Télen egy-két igazolással erősödtünk, felépültek sérültjeink és jól sikerült a felkészülésünk is – zárta Kapacina Kevin.

A Sényő-Carnfex FC vasárnap hazai pályán a DEAC ellen gyarapíthatja pontjainak számát.