Mint az ismert, a Sényő-Carnifex FC gárdája múlt vasárnap az eddig remekül szereplő újonc Körösladány otthonából hozta el a három pontot. Ezzel a sikerrel tovább folytatja parádés tavaszi menetelését vármegyebeli NB III.-as csapatunk. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzette gárda elkerült a veszélyes zónából, most már nem kell hátrafelé tekingetniük, a cél az lehet, hogy megerősítsék pozíciójukat a középmezőnyben. Ehhez a következő lépést a hazai pályán a DEAC ellen tehetik meg. Ez azonban nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen a cívisvárosiak, a debreceni legenda Sándor Tamással a kispadjukon, meghatározó tagjai mezőnynek, jelenleg egy pont választja el őket a dobogó alsó fokától. Igaz ugyan, hogy a legutóbbi fordulóban szoros meccsen kikaptak a Tiszafüredtől és szerdán elmaradt mérkőzést pótolva döntetlent játszottak a városi rivális Debrecen második számú csapatával, ettől azonban nem szabad félvállról venni őket. Nem is teszi ezt a sényői gárda, tisztában vannak vele, hogy minden pontnak óriási jelentősége lehet a végelszámolásnál, ráadásul fűti őket a visszavágás vágya, hiszen augusztus végén fordított felállásban meglehetősen sima vereséget szenvedtek.

– Bizakodóak vagyunk, hiszen az előző mérkőzéseken jó csapatokkal játszottunk és jól álltuk a sarat. A DEAC az osztály egyik élcsapata, hazai pályán rendre kiélezett mérkőzéseket játszunk velük. Remélem ez most sem lesz másképp és a mi szájunk íze szerint alakul a végeredmény – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban a Sényőt irányító edzőpáros tagja, Imrő László.

A fordulóban esedékes Békéscsaba II.-Kisvárda II. mérkőzést április 5-én szerdára halasztották a felek.

Labdarúgás, NB III, Keleti csoport, 25. forduló, vasárnap

Sényő-Carnifex FC–DEAC, Sényő, v.: Török (Hovanecz, Juhász),14.

További mérkőzések: Vasas II.–Eger, DVTK II.–Pénzügyőr Mindkettő 11), Karcag–Körösladány (13), Putnok–Hatvan, Füzesgyarmat–Tiszaújváros, Tiszafüred–BVSC-Zugló, BKV Előre–Jászberény (mind 14).

A bajnokság állása

1. BVSC Zugló 24 18 6 - 57-10 60

2. Putnok 24 15 4 5 42-27 49

3. DEAC 23 12 4 7 36-20 40

4. Tiszafüred 24 11 6 7 40-35 39

5. Karcag 24 11 5 8 34-28 38

6. Körösladány 24 10 8 6 39-31 38

7. DVSC II. 22 11 3 8 44-35 36

8. Hajdúszoboszló 23 10 6 7 35-28 36

9. Pénzügyőr 24 10 5 9 35-34 35

10. BKV ELŐRE 24 10 4 10 31-31 34

11. Hatvan 24 10 3 11 38-45 33

12. Füzesgyarmat 24 8 8 8 32-35 32

13. Vasas II. 24 9 4 11 52-42 31

14. Sényő 24 8 6 10 36-46 30

15. DVTK II. 24 8 5 11 31-36 29

16. Eger 24 8 4 12 28-35 28

17. Kisvárda II. 24 7 7 10 34-30 28

18. Tiszaújváros 24 6 4 14 30-54 22

19. Jászberény 24 4 4 16 23-55 16

20. Békéscsaba II. 24 2 4 18 30-70 10