A Hübner Nyíregyháza BS három hónap után nagy reményekkel tért vissza a Continental Arénába. Noha az alapszakaszt tekintve már kevés téttel bírt a Budapesti Honvéd elleni, szombati mérkőzés, lélektanilag nagyon fontos volt, hogy győzelmet arasson a csapat.

A hazaiak két jó támadás után pontatlanná váltak elöl, a fővárosiak Taz Sherman és Tanoh Dez András kosaraival minimális előnybe kerültek. Jól védekezett a Honvéd, ám sok ki nem kényszerített hibát is vétettek a nyíregyháziak, amivel a saját feladatukat nehezítették meg. A negyed feléhez érve bemelegedtek a Cápák dobói, Darius Perry és Rytis Pipiras is jól játszott, csakúgy mint a születésnapos Bazsó Brúnó, aki rövid időn belül kétszer is indításból volt eredményes. Demeter Attila 3x3-as szakágra jellemző megmozdulásaira Pipiras nagy zsákolással válaszolt, majd Perry az utolsó perchez érve bedobta a harmadik és a negyedik hármasát is (24–23).

A második játékrész a frissen beállt Szobi Dániel szép ziccerével indult, majd a mezőnyben nagyot dolgozó Kiss Benedek betalált távolról. Ötpontos előnynél aztán lefagyott a Blue Sharks, folyamatosan lemaradt védekezésben, a dobásai nem mentek be, így a vendéggárda villámgyorsan fordított egy 10–0-s futással. Szerencsére még időben kapcsoltak a Cápák, Bazsó ügyes közelijével még csak közelebb jöttek, rövid időn belül értékesített két hármasa közül az utóbbival már egalizált. Az első félidőt összefoglalva megállapítható volt, hogy a védekezésen kell javítani, mert sok könnyű kosarat kaptak a hazaiak.

A nyíregyháziak kicsit beragadtak a második félidő elején, de Fazekas Csaba szép passza után Erik Copes zsákolással megszerezte az első hazai kosarat. Ha labdát vagy lepattanót szereztek a mieink, lehetőségük volt rohanni, amiket rendre be is fejeztek. Az amerikai center kosarával a 24. percben újra vezetett a Hübner, majd Bazsó bevágott egy triplát is. Ebben az időszakban nagyon szépen járt a labda, okosan támadott a Blue Sharks. Jól jellemzi a mérkőzést, hogy innen megint jött egy hazai rövidzárlat, amit kihasználva hattal ellépett a Honvéd, majd 32 másodperc alatt hét pontot szerzett a Nyíregyháza.

Egálról kezdődött a záró etap, amiben jobban pörögtek a vendégek. A játékrész derekán a budapestiek folyamatosan leszedték a támadólepattanókat, aminek köszönhetően több mint egy percig támadtak és kosárral fejezték be az akciót, ezzel már tízzel vezettek. A mieink próbáltak még visszajönni a meccsbe, de ellenfelük pontosabban játszott a végjátékban és megszerezte a győzelmet.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 24. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd SE 85–91 (24–23, 19–22, 24–22, 18–24)

Continental Aréna, 850 néző, v.: Földházi, Pozsonyi, Nyilas.

Nyíregyháza: Perry 30/18, Kiss B. 5/3, Bazsó 17/9, Pipiras 17/6, Copes 14. Csere: Kone, Szobi 2, Dickerson, Fazekas Cs. Vezetőedző: Darko Radulovic.

Honvéd: Sherman 23/12, Simon K. 5/3, Tanoh Dez 15/3, Crawley 13/6, Peringer 4. Csere: Demeter A. 12, Mijovic 19/3, Kopácsi. Vezetőedző: Baksa Szabolcs

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5–2, 4. p.: 5–10, 7. p.: 16–15, 10. p.: 24–21, 12. p.: 29–24, 15. p.: 29–34, 16. p.: 33–39, 18. p.: 40–41, 20. p.: 43–45, 23. p. 49–49, 24. p.: 54–50, 28. p.: 57–63, 29. p.: 64–63, 30. p.: 67–67, 34. p.: 70–78, 37. p.: 72–82, 39. p.: 75–86.

Kipontozódott: Kiss B. (40.).