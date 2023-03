A labdajátékok alaptörvénye, hogy végy egy jó kapust. Nos, ha kettő is van, akkor ott nem lehet nagy baj. Márpedig a montenegrói válogatott Marina Rajcsics hiányában Csapó Kincső négy védést is bemutatott a mérkőzés elején kedden a Kisvárda Master Good SE elleni mérkőzésen. Elöl pedig Miloszavljevics négyszer is eredményes volt, így a szabolcsiak hamar háromgólos hátrányba kerültek. Siska Pálma fújt riadót, aki két bomba góllal lopta közelebb övéit. A szabolcsiaknak így is csak két találatra futotta erejéből az első tíz percben. Hogy nem lett nagyobb a különbség azt remek, feszes védekezésüknek köszönhették. A nem nagy iramú első félidőben Karnik Szabina, majd Mérai Maja találatát követően már csak egy volt közte. A játékrész kétharmadánál Bányász-Szabó Valéria időt kért, a rövid pauzát követően Bouti Fruzsina erőszakos betörésből volt eredményes. A két gárda között azonban állandósult a négygólos különbség. Papp Nikoletta jelentette ekkor a különbséget, a válogatott jobbátlövő négy perc alatt háromszor járt túl Krisztina Graovac eszén. A lefújás előtt pár pillanattal Juhász Gréta kapufáját követően az ellentámadásból Debreczeni-Klivinyi alakította ki az addigi legnagyobb különbséget.

Fordulás után tovább növelte előnyét a hazai csapat, könnyedén játszották át a Kisvárda egyre puhuló védelmét. A szabolcsiakon kezdett kiütközni a fáradtság, hiszen szombaton még mérkőzést játszottak, félütemeket lecsúsztak védekezésbe, sorra kapták a két perces büntetéseket, míg az első félidőben egyszer játszottak emberhátrányban, addig a második játékrészben hat alkalommal kaptak kis büntetést. Elöl egyre tanácstalanabbak voltak, nehezen találták a helyzeteket, nem volt igazi átütőerő támadásaikban. Voltak azért szép megmozdulásaik, Tamara Radojevics kipókhálózta a jobb felső sarkot, Sápi Gréta a saját kapuja előteréből bátran elvállalta az üres kapus helyzetet, Akijama Nacumi pedig az Érd elleni mérkőzéshez hasonlóan, ezúttal is hibátlanul büntetőzött. Mindez azonban kevésnek bizonyult, egyre nyílt az olló, Kajdon Blanka találatával megvolt a közte tíz, amely mellett nem ment el szó nélkül az övéit végig lelkesen buzdító siófoki publikum. Közelebb már nem is sikerült férkőzni a hazaiakhoz, a végeredményt a dudaszó pillanatában Nikoleta Trúnková állította be. Nincs mit szépíteni, ez bizony váratlanul nagy pofon volt a két remek győzelem után.

Siófok KC-Kisvárda Master Good SE 35-23 (15-10)

Kisvárda, néző, v.: Asztalos, Szalay. Siófok: Csapó K. – Such 2, Papp 5, Miloszavljevics 7/2, N’Diaye 2, Debreczeni-Klivinyi 3, Mavsar 5. Csere: Herczeg (kapus), Sirián 1, Kajdon 2, Abdourahim, Wald 1, Lakatos 2, Kojics 2, Juhász F. 1/1, Török 2. Edző: Uros Bregar. Kisvárda: Graovac – Akijama 3/3, Juhász G. 2, Karnik 3, Siska 5, Sápi 1, Mérai. Csere: Mátéfi (kapus), Radojevics 3, Bouti 1, Udvardi 1, Sztamenics, Habánková 2, Trúnková 2. Edző: Bányász-Szabó Valéria.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3-0, 13. p.: 6-3, 17. p.: 6-5, 22. p.: 10-7, 28. p.: 13-9, 34. p.: 17-11, 39. p.: 20-13. 44. p.: 24-14, 52. p.: 29-19, 56. p.: 34-21.

Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

