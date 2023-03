Szombaton az Érdet fogadta a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli gárdája. Mindkét gárda a közelmúltban váltott edzőt, a hazaiknál az MTK elleni vereséget követően váltotta Bányász-Szabó Valéria Bakó Botondot. A vendégeknél januárban nevezték Simics Juditot a lemondott Horváth Roland helyére. Mindkét szakember győztes mérkőzésen mutatkozott be a kispadon, a Kisvárda Budaörsről hozta el a két pontot, míg az Érd Békéscsabán nyert. A Pest megyeiek azonban azóta mind a négy mérkőzésüket elveszítették és az utolsó előtti helyről várták a találkozót. Simics Judit helyzetét nehezítette, hogy nem számíthatott első számú gólfelelősére, Kopecz Barbarára. Ez azonban nem von le semmit a Kisvárda érdeméből, akik parádésan kezdték a találkozót. Lendületes támadójátékkal szedték szét a vendégek védőfalát, pedig azt középen a volt válogatott Csiszár-Szekeres Klára irányította. Méra Maja a nyolcadik percben már a harmadik találatánál járt, Akijama Nacumi pedig hibátlanul értékesítette a büntetőket. Remekül összeálló védelmük megoldhatatlan feladat elé állította az ötlettelenül támadó vendégeket, akik helyzetig is alig jutottak. Hiába kért Simics Judit időt, a játék képén nem tudott változtatni, csapat a tizenhetedik percben még csak a harmadik gólját szerezte, míg a Kisvárda Akijama Nacumi büntetőjével a a huszonnegyed percben már kétszer annyi találatnál járt mint ellenfele. A félidő hajrájában becsúszott a hazaiak játékába egy-két hiba, de így is ötgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.