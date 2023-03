A Hübner Nyíregyháza BS szombaton a már ugyancsak biztosan alsóházas Kaposvár vendégeként folytatta az alapszakaszt. Noha a Cápák a rájátszásig már semmiképpen sem tudnak elmozdulni az utolsó helyről – emiatt nagyobb tét nélkül játszottak –, így sem kosárlabdáztak felszabadultan. A hazaiak jó védekezése ellen nehezen találták meg az ellenszert, három és fél perc után Erik Copes szerezte meg az első vendégkosarat. A kaposváriaknál elsősorban Isaiah Brown volt tarthatatlan, az ő triplája után 11–2-nél időt kért Darko Radulovic. A Blue Sharksnál ezúttal is jól játszott Bazsó Brúnó, aki rövid időn belül hat pontot tett a közösbe és a mieink védekezésben is mutattak biztató dolgokat, de Brownnal tarthatatlan volt.

Hasonlóan folytatódott a második negyed is, pozitívumot jelentett azonban, hogy Kass Balázs hosszabb kihagyás után újra pályára lépett. A már említett Copes, Bazsó kettős vitte a prímet továbbra is, tizenhat percen keresztül senki nem dobott mezőnykosarat rajtuk kívül, igaz, büntetőket sem nagyon dobhattak a nyíregyháziak (a mérkőzés végére 31–11 lett a büntetőarány). A játékrész feléhez érve végre volt lendület a Cápák játékában, Darius Perry például az első kettese után egy szép gólpasszt is kiosztott amerikai centertársának, amivel 13 pontra zárkózott csapata, ám a negyedet megint rossz támadásokkal zárta a vendéggárda.

Tizennyolc pontos különbséggel kezdődött meg a második félidő. Rytis Pipiras alaposan bekezdett, rövid időn belül két hármast és egy kettest dobott, ám közben hazai kosarak is születtek. Még tovább rontotta a mieink helyzetét, hogy kiderült, Copes sérülés miatt nem tudja folytatni a játékot. Fazekas Csaba megoldásai jelentettek felüdülést, ám a Blue Sharks nem tudott közelebb zárkózni a harmadik negyedben sem.

A záró játékrészre érkezett meg az az agresszivitás, amivel az elejétől kezdve játszani kellett volna. A Nyíregyháza magyar játékosai Sidiki Konéval kiegészülve nagyon hajtottak és bő hét perccel a vége előtt már csak 12 volt közte. Nem segített az időkérés sem a hazaiaknak, Pipiras hármasa után Kone ziccerével 76–69-re alakult az eredmény.

Nem sokkal később aztán jó védekezés ellenére Krnjajski Boris dobott demoralizáló hármast, valamint a vendégek rövid időn belül négyszer eladták a labdát, így újra tíz fölé nőtt a különbség. Az utolsó két percre már nem maradt valós esély az egyenlítésre, a Kaposvár lezárta a meccset.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 25. forduló

Kometa Kaposvári KK–Hübner Nyíregyháza BS 86–70 (25–11, 23–19, 27–24, 11–16)

Kaposvár, v.: Tőzsér, Györfy, Kapusi.

Kaposvár: Brown 33/18, Halmai 4, Parsons 15, Gabric 14/3, Hughes 10. Csere: Puska 1, Hendlein 4, Krnjajski 5, Bogdán. Vezetőedző: Szőke Balázs.

Nyíregyháza: Kiss, Perry 9, Bazsó 9/6, Pipiras 11/9, Copes 16. Csere: Kone 13, Bonifert 2, Szobi 4, Kass, Fazekas 6, Dickerson. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 6–0, 5. p.: 11–2, 6. p.: 14–4, 9. p.: 21–10, 13. p.: 29–11, 14. p.: 34–16, 17. p.: 39–26, 20. p.: 48–30, 22. p.: 53–33, 23. p.: 53–38, 25. p.: 61–40, 27. p.: 66–50, 30. p.: 75–54, 32. p.: 76–60, 35. p.: 76–69, 37. p.: 83–70.