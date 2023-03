Két hét szünet után hétfő este vármegyei rangadóval folytatódott a futsal NB I. alsóházi rájátszása: a Nyírbátori SC az A’Studió Futsal Nyíregyházát fogadta. A bemutatás mellett a helyi hangosbemondó gratulációval is köszöntötte a vendégeket, amiért a nyíregyházi csapat megnyerte lapunknál az Év csapata-szavazást.

A vendéggárda ötven másodperc után nagy ziccerbe került, de Maneca könnyelműen mellé pörgetett. Már ekkor lehetett érezni, hogy ritkán adódnak majd ekkora helyzetek a csapatok előtt. Ilyen nagy ziccert sokáig nem is láttunk, kisebb lehetőségeket azonban kidolgoztak a felek. Az ötödik percben Csoma Alpár lőtt az oldalhálóba – a gyerekek a lelátón már gólnak örültek. Az első tíz percben inkább a Bátor kísérletezett, Szabolcsi Máténak volt is védeni valója. A félidő derekán a Nyíregyháza vette át az irányítást, egymás után többször is labdát szerzett a félpályánál. Dobi Attila két Maneca-lövést hárított, Gyügyei Zoltán éles szögből tekert mellé, majd utóbbinak volt újabb nagy helyzete, de a hirtelen jött labdát nem tudta a kapura irányítani közelről.

A csapatok egyébként rendkívül feszült meccset játszottak, sok reklamálás, fault és sárga lap jellemezte az összecsapást.

A játékrész utolsó öt percében éledezett újra a hazai gárda. Szentes-Bíró Tamás szabadrúgását még védte Szabolcsi, a 18. percben azonban tehetetlen volt a kapus: nyíregyházi eladott labda után Siska Gergő hozta helyzetbe Szabó Stevent, aki nem is hibázott (1–0). Rögtön ezután összegyűlt a hat fault, Caique büntetőjét azonban Dobi védte.

A második félidő elején egy perc alatt mindkét kapusnak kellett védenie, később pedig a Bátor közel járt az újabb gólhoz, ám Bartha Balázs lemaradt Szentes-Bíró nagy passzáról. Inkább a Studió nyomott, ám a következő nagy lehetőséget is a bátoriaknál jegyezhettük fel, amikor Csoma Alpár labdája egy védő érintésével a lécre pattant.

Dobi továbbra is remekül védett, a 33. percben Lakatos László közelijénél zárta jól a szöget. Az utolsó öt percben már öt a négy elleni játékkal próbálkozott a Nyíregyháza, ám ezeket a helyzeteket jól kivédekezte a Nyírbátor. Még az utolsó másodpercek is nagy izgalmakat hoztak, de gól már nem született, a Bátor magabiztosan hozta a végjátékot és nagyon fontos három pontot szerzett.

Futsal: NB I., alsóház, 2. forduló

Nyírbátori SC–A’Studió Futsal Nyíregyháza 1–0 (1–0)

Nyírbátor, v.: Szűcs, Szabó.

Nyírbátor: Dobi – Sánta, Szentes-Bíró, Bartha, Siska. Csere: Kása, Tóth, Szabó, Kerekes, Csorvási, Szucsányi, Hadházi, Orosz, Csoma. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Nyíregyháza: Szabolcsi – Caique, Ladányi, Varga, Maneca. Csere: Petró, Hegyes, Kovács R., Kovács G., Urr, Kovács E., Lakatos, Gyügyei, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Szabó (18.).