A Kisvárda Master Good nem a legjobb heteit éli, amin mi mással lehetne túllendülni, mint a keleti rangadón aratott győzelemmel. A Debrecen elleni összecsapással megkezdődik a labdarúgó NB I. harmadik köre, vagyis innentől a csapatok már csak egyszer találkoznak minden riválissal.

– Negatív szériánk a Vasas-mérkőzéssel indult, azóta sajnos búcsúztunk a kupától és fontos bajnoki meccset veszítettünk el a Kecskemét ellen – összegezte a közelmúltat Török László vezetőedző. – Egymásra épülő negatív hatások értek bennünket mérkőzésről mérkőzésre, amire az a legjobb kifejezés, hogy ez kudarc mindenki számára. Az eredménytelenség mellett elég problémás hetünk volt, apróbb sérülésekkel és betegségekkel küzdöttünk, csütörtökön tudtunk először teljes létszámmal edzeni. Az eredménytelenség további hozadéka a morális probléma, amin minél gyorsabban túl kell lépnünk. Be kell ismerni, hogy nem önmagunk legjobbját nyújtjuk, igaz ez a csapatra és stábra is. Reméljük, hogy túl vagyunk rajta és jöhet a felemelkedés fázisa, hiszen ne felejtsük el, hogy voltak fantasztikus mérkőzéseink korábban is, az első két kör után pedig a harmadikban is szeretnénk a dobogón maradni. Rendkívül kiélezett mérkőzések várnak mindenkire, de nekünk most csak magunkkal kell foglalkoznunk.

A fentebb említett rangadó jelző nem túlzás, hiszen a Várda a harmadik, a DVSC a negyedik helyről várja a folytatást.

– A DVSC a hatodik fordulóban négy ponttal az utolsó helyen állt, edzőváltás után, a kilencedik fordulótól elindultak felfelé – mutatta be a tréner az ellenfelet. – Stabilizálódott a klub, változások voltak tulajdonosi és vezetői szinten. Blagojevics személyében megtalálták a megfelelő szakembert, vele a játékuk is stabilabbá vált, jó focit játszanak. A fejlődés az eredményekben is megmutatkozik, a helyezésük előkelő, csupán egy ponttal előzzük meg őket. Kiváló futballisták alkotják a keretet, mondhatni, „minden a helyén van” náluk.

A két csapat az első fordulóban 2–2-t játszott egymással, majd októberben a szabolcsiak idegenben nyertek 3–2-re. Szombaton újra nyernie kellene a várdaiaknak, hogy ne csússzanak le a dobogóról.

– Az első perctől kezdve irányítanunk kell a mérkőzést. Ha lesznek gyenge pillanataink – reméljük, minél kevesebb –, azokon minél hamarabb túl kell lendülni. Ezeken az időszakokon a szurkolóink biztosan átsegítenek bennünket, amit egy módon tudunk meghálálni, ha megnyerjük a mérkőzést – szögezte le a mester.

A csapattal kapcsolatos hír, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette a 25. és a 26. forduló menetrendjét. A Kisvárda április 1-jén (szombaton) a Puskás Akadémiát fogadja 13 órától, április 9-én (vasárnap) pedig Zalaegerszegen lép pályára 16.30-tól.

Labdarúgás: NB I., 23. forduló

Szombat: Kisvárda Master Good–DVSC, Várkerti Stadion, 14.30; Paks–MOL Fehérvár FC (17.); Honvéd–ZTE (19.30).

Vasárnap: Kecskemét–Vasas (14.05), Újpest–Mezőkövesd (16.), Ferencváros–Puskás Akadémia (18.15).