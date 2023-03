Mint az ismert, a Fatum-Nyíregyháza március közepén megszerezte a bronzérmet a DRK Magyar Kupa helyosztóján. Ezzel a csapat elérte az első kitűzött célját, amely nem konkrétan az érem megszerzése volt Dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft ügyvezetője szerint, hanem az, hogy visszavezessék a nyíregyházi röplabdát a jól megérdemelt helyére. Most azonban itt az újabb feladat, szerdán megkezdődnek a női röplabda Extraliga negyeddöntői.

A Fatum Nyíregyháza a Kaposvár ellen vív három nyert meccsig tartó párharcot, és mivel a mieink a negyedik, a somogyiak az ötödik helyen zártak, így a Fatum kezdheti hazai környezetben a sorozatot. A hazai környezet pedig ezúttal már a Continental Arénát jelenti, itt lép pályára a Nyíregyháza a folytatásban. A szerdai a negyedik meccs lesz az együttesek között ebben az idényben. Az első bajnokin 3:1-re nyert a Kaposvár még novemberben, majd januárban egy 3:0-ás győzelemmel sikerült visszavágni. A két gárda a DRK Magyar Kupa bronzmeccsén is találkozott, és egy feledhetetlen meccsen 0:2-ről fordítva győztek a mieink 3:2-re. A szerdai tehát a negyedik összecsapás lesz a csapatok között, és az eddigi háromból kettőt nyert a Fatum. Adódik a kérdés tud-e, illetve akar-e újat húzni bármelyik szakvezetés az előttük álló ideális esetben három, de akár öt találkozóra.

– Jól ismeri egymást a két csapat, de ha még nem is játszottunk volna ennyit, a 21. században nem lehetnek egymás előtt nagy titkaink, hiszen a technika segítségével más mérkőzésüket is megnézhetjük aktuális ellenfelünknek. Az idő rövidsége miatt nincs lehetőségünk új elemek tökéletes begyakorlására, véleményem szerint nem is ez lehet majd a döntő faktor – vezette fel a párharc első találkozóját Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Sokkal fontosabb lesz, hogy kinek sikerül jobban a formaidőzítése ezekre a mérkőzésekre, kinek lesz tisztább a feje – tette még hozzá.

A vezetőedző azt sem hallgatta el, hogy a magyar kupában aratott győzelemből erőt merítettek erre a párharcra.

– A Békéscsaba és a Balatonfüred elleni találkozónkon ellenfelünk hátrányból fordítva nyert. A bronzmeccsen pedig végre a mi csapatunk állt fel hátrányból és a lányok bebizonyították, hogy képesek felállni vesztes helyzetből, pedig 2:0-ás hátrányunknál sokan bedobták volna már a törölközőt. Mi pedig talpra álltunk, ez egy óriási tapasztalat volt, amely hitet és erőt ad a folytatásra. Ez mindenképpen mentális előny a Kaposvárral szemben. Azt azonban már a múlt, nekünk pedig az előttünk álló feladatokra kell koncentrálnunk – zárta Tomás Varga.