Tíz napos szünetet követően ismét bajnoki mérkőzés vár a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatára, Mátéfi Dalmáék a Vácot fogadják szombaton. A rétköziek tizennégy pontot gyűjtve a kilencedik, míg a vendégek 20 pontot gyűjtve a z ötödik helyről várják a találkozót.

Az évek óta szinte állandó kerettel dolgozó váci csapatot, az elmúlt nyáron a szakmai stábot és a játékoskeretet illetően is elérték a változások. Az új vezetőedző Herbert Gábor lett, aki mögött a szakmai munkát továbbra is a Németh András, Kirsner Erika páros felügyeli és olyan meghatározó kézilabdázók távoztak, mint Kácsor Gréta vagy Hámori Konszuéla.

Új névadó szponzorral viszont erősödött a klub, amely az idei keret kialakításánál arra törekedett, hogy az elmúlt években alkalmazott rendszert folytassa, továbbra is csak magyar játékosokból építsen csapatot, amelyben minél több fiatal játékos bizonyíthat. Tőlük szokatlanul, sok játékost is szerepeltettek már ebben az idényben, több saját nevelésű fiatal – Kovács Anikó, Bencsik Dorka, Kurucz Aida, Szécsi Alexandra – mutatkozott be a felnőtt csapatban. A magyar pontvadászatban évek óta meghatározó szerepet játszanak, a nemzetközi porondon azonban továbbra is súlytalanok. Az Európa Liga aktuális kiírásában a csoportkörben mindössze egy győzelmet aratva kvartettjük utolsó helyén végeztek, így számukra véget ért a sorozat.

– Szeretném azt a csapategységet, azt az elszántságot viszontlátni, amely jellemzett bennünket Budaörsön és az Érd ellen – kezdte érdeklődésünkre Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda vezetőedzője. – Ami ellenfelünket illeti, úgy tűnik, hogy jól megoldották távozóik pótlását. Hámori és Kácsor személyében két meghatározó játékosuk távozott, helyüket az érkezők és a csapatban régebb óta játszók jól pótolták. A védelem tengelyében megmaradt a Helembai, Kuczora páros, akik jól szűrik a támadásokat – jellemezte ellenfelüket a vezetőedző.

Utóbbi 135 találattal vezeti a góllövőlistát, az ő semlegesítése kulcsfontosságú lehet.

– Nemcsak a gólgyártásban jeleskedik, jól szervezi a játékot, osztogatja a labdát, remekül játssza meg társait, akik ezekből dinamikusan támadják az üres helyeket – reagált a felvetésre a szakember. – Emellett jó a kapcsolata a beállóval, de a fiatalok is bátran játszanak, sikerült beilleszkedniük a váci rendszerbe. Mindenki tisztában van a feladatával és azt maximálisan végre is hajtják. Tisztában vagyunk vele, hogy a Vác az esélyes, de ha a védekezésünk feszes és határozott lesz és támadásainkba megfelelő dinamikát tudunk vinni, képesek lehetünk a meglepetésre – zárta Bányász-Szabó Valéria.

További mérkőzések: Mosonmagyaróvár-MTK, Fehérvár-Budaörs, DVSC-Siófok, Dunaújváros-Érd, Békéscsaba-Győr.

A bajnokság állása

1. Győr 19 18 – 1 618–433 36

2. FTC 18 16 2 – 594–429 34

3. Debrecen 17 11 2 4 501–437 24

4. Mosonmagyaróvár 16 9 2 5 488–435 20

5. Vác 17 9 2 6 458–449 20

6. Fehérvár 16 7 2 7 401–440 16

7. Siófok 16 7 1 8 433–433 15

8. MTK 17 6 2 9 456–452 14

9. Kisvárda 18 7 – 11 424–467 14

10. Békéscsaba 17 6 – 11 425–483 12

11. Budaörs 17 5 2 10 410–483 12

12. Dunaújváros 17 5 2 10 410–490 12

13. Érd 17 3 – 14 416–527 6

14. NEKA 16 1 1 14 369–445 3