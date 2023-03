Az elmúlt időszakban több szempontból is rájár a rúd a Nyíregyháza Spartacusra. Mint ismert, a csapat gyenge őszi szereplés után a tavaszt sem kezdte jól, így 27 forduló után a 16., vagyis osztályozós pozícióban áll az NB II.-ben.

Hozzá kell tenni, a Szparinak nem volt esélye arra, hogy a legjobb keretével álljon ki az utóbbi mérkőzésekre. Az elmúlt hetekben több játékosa is megsérült az együttesnek, valakinek rövidebb időt kellett kihagynia és már vissza is térhetett, mások azonban rosszabbul jártak, van, akit ebben az idényben már nem is láthatunk meccsen.

A piros-kékek erőnléti edzőjét, Darabos Balázst kérdeztük a sérültek állapotáról.

– Deutsch Bencét a Pécs elleni mérkőzésen meglökték a levegőben, emiatt elveszítette az egyensúlyát és rosszul ért talajt – kezdte az edző. – Elszakadt az elülső keresztszalagja, amit a héten megműtött dr. Majzik Ernő, az ország egyik legjobb térdspecialistája. Ha minden jól megy, Bence hat hónap múlva térhet vissza. Szokol Zsoltra a Tiszakécske játékosa esett rá. Az a jó hír, hogy a korábban műtött bokája nem tört el és nincs benne repedés sem, minimális sérülések keletkeztek a boka belső és külső szalagrendszerében. A héten elkezdtük a közös munkát, jövő héttől elkezdheti a fokozatos terhelést és a válogatott szünet után már teljes értékű munkát végezhet.

A súlyosan sérültek mellett szerencsére olyanok is vannak, akik visszatérhetnek.

– Baki Ákosnak Soroksáron megrúgták a combját, ödéma keletkezett a combfeszítő izomban, ami viszonylag lassan szívódott fel, alatta pedig részlegesen szakadt az izom. A héten már teljes értékű munkát végezhetett, hétvégén hadra fogható lesz. Fejér Bélára az Ajka elleni mérkőzés elején páros lábbal rácsúszott Szarka Ákos, az ellenfél csatára, emiatt kapusunk részleges bokaszalag-szakadást szenvedett és kényszerű cserét kellett végrehajtanunk. Azóta a duzzanat eltűnt, ő is a csapattal edz már – árulta el a szakember.

– Kontaktsportról beszélünk, aminek sajnos velejárója lehet a sérülés – tette hozzá Darabos Balázs. – Mostanában kaptunk ebből egy nagy adagot, de a klub alkalmazottai, a masszőrök, a gyógytornászok azon dolgoznak, hogy a játékosok minél hamarabb hadra foghatóak legyenek. Ugyanez igaz a játékosokra is, akik délelőtt és délután is dolgoznak akár velem, akár előírt program alapján. Azt szeretnék, hogy minél gyorsabban a csapat rendelkezésére álljanak. Remélhetőleg kifelé jövünk ebből a negatív spirálból és a hétvégén már majdhogynem teljes csapattal tudunk pályára lépni.

Szükség is lenne rá, hogy a Szparinak minél jobb lehetőségei legyenek vasárnap, ugyanis a negyedik helyen álló Gyirmótot fogadja Balmazújvárosban.