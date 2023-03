Február 19-én tartotta hivatalos prezentációját a nyíregyházi Hrenkó Norbertet is a soraiban tudó So.L.Me.-Olmo csapata. Az olasz dilettanti sor ezt követően nem is sokat vesztegette az idejét, egy héttel később már három különböző versenyen is érdekelt volt, melyek közül vármegyénk kiválósága február 25-én a 36. Firenze-Empoli, míg egy nappal később a 61. G.P. La Torre egynaposán szerepelt.

Mindkét versenyt abszolválta

– A toszkán szezonnyitón kezdtem az idényt, ahol a helyi illetékességű sprinterünkért dolgoztunk, s mivel sikerült őt végig az első csoportban tartanunk, így a szakvezetés eredményesnek ítélte meg a teljesítményünket – mondta el érdeklődésünkre Norbi, aki idén már a második évét tölti a trevisói illetékességű klubnál. – A másnapi viadal nagyon rossz időjárási körülmények között zajlott, így végül mindössze harmincan fejeztük be a megmérettetést. Olasz mintára körpályás penzumot teljesítettünk, ráadásul egy elég rövid, mindössze négy kilométeres kört abszolváltunk. Folyamatosan borítottak ki előlem a bringások és adták fel a küzdelmet, én azonban végig azért küzdöttem, hogy az utolsó kilométereken felugorjak az élcsoportra. Végül ez nem jött össze, de értékelhető helyen célba értem, ami igazolja, hogy jól sikerült a felkészülésem. Erősnek érzem magam, a rám szabott feladatokat sikerült maradéktalanul végrehajtanom – tette hozzá a karrierjét az NYKSE színeiben kezdő bringás.

Nemzetközi versenyprogram

– Ezen a hétvégén nem indulunk sehol, ellenben az azt követő héten újfent egy a talján kalendárban helyet kapó kihívás következik, majd a hónap végén két nemzetközi kategóriás egynaposon állunk rajthoz Szlovéniában. Ami a csapatot illeti, ugyan nem profi bejegyzésű a klub, de az infrastruktúránk komolyabban felépített, mint egy-két külföldi harmadosztályú soré, így itt minden adott ahhoz, hogy csak a versenyzésre kelljen koncentrálnom.