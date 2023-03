Az utóbbi években nem sok babér termett a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatának a Vác ellen, az utóbbi kilenc egymás elleni találkozójuk közül nyolcat a Duna-partiak nyertek, egy találkozó pedig döntetlenre végződött. Így szombaton a házigazda rétköziek arra készültek, hogy kozmetikázzanak kicsit ezen a mutatón és végre győztesen hagyják el a pályát a Vác ellen.

A vendégek kezdték jobban a találkozót, erőszakosan támadták a kisvárdai falat, az ötödik percben már a második hétméteresükhöz készülődtek, amelyet azonban Mátéfi Dalma védett. Hazai részről Karnik Szabina avatta fel a korábban Kisvárdán is megforduló Pásztor Bettinát a negyedik perc végén. Láthatóan mindkét alakulat jól felkészült egymásból, támadásban minden centiért, pozícióért meg kellett küzdeni. A váciak mérkőzés elején megszerzett előnye negyedóráig tartott, akkor Tamara Radojevics találatával először vezetett a Kisvárda. Szorosan tapadt azonban a Vác, rendre kiegyenlített. Nehéz dolguk volt azonban, mert a hazai fal jól dolgozott, remekül sáncoltak, Kuczora Csenge pedig lövőhelyzetig is alig jutott. Jól látta ezt a kispadról Herbert Gábor is, aki időkéréssel próbálta felrázni övéit. A rövid pauzát követően szélről voltak kétszer eredményesek. Aztán előbb Karnik Szabina, majd Bouti Frzsina juttatta minimális előnyhöz csapatát. A félidő vége mégis jobban sikerült a Vácnak, az időközben beálló Csizmadia Fanni öt perc alatt többet védett, mint poszttársa addig. Mérai Maja lövése a kapufán csattant, a másik oldalon Schatzl Natalie betalált, így kétgólos váci előnnyel vonultak öltözőbe a felek, pedig a látottak alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.