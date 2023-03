A Kisvárda Master Good két hét szünet után új lendülettel vághat neki a bajnoki folytatásnak. A pihenő és az ilyenkor elvégezhető különmunka is jól jöhetett a csapatnak, de új impulzust adhat Milos Kruscsics érkezése is. Mint ismert, a klub hétfőn jelentette be, hogy Török László helyett a szerb tréner veszi át az együttes irányítását.

A szabolcsiaknak szükségük is van arra, hogy megtáltosodjanak, hiszen elveszítették dobogós pozíciójukat és már hátrafelé is figyelni kell. A helyzet azért annyira nem drámai, hiszen a harmadik Puskás Akadémia csak három ponttal áll jobban. Ez a különbség szombaton el is tűnhet, hiszen a felcsútiak érkeznek a Várkerti Stadionba.

– Ez a csapat nagy dolgokra hivatott, ezt már az első néhány edzés után megállapíthattam – kezdte a felvezetőt Milos Kruscsics. – Jó játékosaink vannak, akiknek tetszik a hozzáállásuk is, abszolút pozitív benyomásaim vannak az első hét után. Amikor egy házat kezdesz építeni, mindig az alappal kezded. A futballnak a védekezés az alapja, ezért ezen a héten a védekezési alapelveket vettük át. Fontos, hogy szervezettek legyünk, emellett persze érintettük a támadásokat is, de nem akartam túl sok újdonsággal terhelni a csapatot.

A szakember érdekes helyzetben van, hiszen az előző fordulóban, két héttel ezelőtt még a Újpest trénereként ült a kispadon a Puskás Akadémia ellen.

– Valóban jól ismerem az ellenfelet. Jó játékosai vannak, a csapatot azzal a céllal építették, hogy a legjobb helyezésért küzdjön. Tapasztalt játékosaik mellett ügyes fiatalokat is foglalkoztatnak, említhetem például Grubert és Spandlert. Jó formában érkeznek a vendégek, hiszen megverték a Ferencvárost és az Újpestet. Igyekeztem átadni a csapatomnak a Puskás ellen szerzett tapasztalatomat. Jól felkészültünk, győzelemre törekszünk hétvégén – szögezte le.

A két csapat bajnoki párharcai közül az utóbbi kilenc alkalommal nem nyert az otthonában játszó fél, legutóbb 2020. február 15-én született hazai győzelem, akkor a PAFC 3–1-re nyert Felcsúton. A szombati jó alakalom lenne a sorozat megszakítására, ám más miatt is különleges lehet a mérkőzés, ugyanis Lucas a századik NB I.-es összecsapásán léphet pályára. A brazil-magyar középpályás 99 élvonalbeli fellépéséből hármat játszott debreceni, 96-ot kisvárdai futballistaként. Bízunk benne, hogy a brazil-magyar középpályásnak lehetősége lesz jubilálni és győztes meccsen teszi azt.

Labdarúgás: NB I., 25. forduló

Szombat, 13.: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Várkerti Stadion)

További mérkőzések

Szombat: Újpest–ZTE (15), Honvéd–Paks (19.30).

Vasárnap: Kecskemét–Mezőkövesd (14.15), Ferencváros–MOL Fehérvár FC (16.30), DVSC–Vasas (19).