Hétvégén az Észak-keleti Területi Gyermek IV. Bajnokság középszakaszának második fordulóját rendezték Budapesten a Komjádi Uszodába, amelyen két nyíregyházi csapat is medencébe ugrott. Az AQUA SE az A csoportban, az NYVSE a B csoportban volt érdekelt két-két mérkőzésen.

Az AQUA meggyőző játékkal verte a Debrecent. A harmadik negyed végén már 11-3-ra vezettek, a végén kicsit fegyelmezetlenebb védekezéssel alakult ki a 16-7-es AQUA győzelem.

A második mérkőzésen megszenvedtek a hazai környezetben jól játszó, és sokat úszó Vasassal. Az első két negyedben nem tudtak gólt lőni, bár a helyzeteik megvoltak. A félidőben 4-0-ra vezetett a Vasas. Ebből a szinte lehetetlen helyzetből tudtak fordítani 5-4-re, majd egy védelmi kihagyás után egyenlített az ellenfél. Az utolsó támadásuk a győzelemért sajnos már nem sikerült.

Az NYVSE a sok hiányzó ellenére is győzni tudott egy szoros mérkőzésen, a szívósan játszó Zemplén ellen. Mindkét csapat győzelemre játszott, így változatos mérkőzés alakult ki. A csapat mind védekezésben, mind támadásban elfogadhatót nyújtott.

Az Aquaworm 2011 elleni meccsre sajnos nem maradt elég energia. A második félidőre elfogytak, erőben is és a játékos számot tekintve is. A félidei vezetést követően (6-4) egyenlített, majd vérszemet kapva vezetést szerzett ellenfelük. Ezt a ritmusváltást nem tudták követni. Megérdemelten nyertek.

– Összességében hasznos 4 mérkőzést játszottak a nyíregyházi fiatalok. Az AQUA SE bebiztosította 2. helyét az A csoportban az Eger mögött. Az NYVSE vezeti a B csoportot az Aquaworm 2011 előtt –összegezte Éder Zsolt az AQUA SE utánpótlás edzője.

Eredmények

CPVSE-AQUA SE 7 -16

Vasas SC-AQUA SE 5-5

NyVSE-Zempléni VK 9-8

NyVSE-Aquaworm 2011 7 -10