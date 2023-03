Noha labdarúgó-válogatottunk még nem játszott mérkőzést a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében, péntek este így is „magyaros” meccset rendeztek a G-csoportban. A bulgáriai Razgradban esély volt arra, hogy a Kisvárda Master Good NB I.-es csapatának két játékosa egymás ellen szerepeljen. A hazaiak a 60. percben be is vetették Janisz Karabeljovot, aki nem játszott rosszul, a vendégekénél a kispadon maradt Driton Camaj.

A 70. percben Nikola Krsztovics szép kontra végén előnyhöz juttatta Montenegrót, a házigazda pedig hiába nyomott a hajrában (egy alkalommal a gólvonalról mentett ellenfelük), nem tudott egyenlíteni.

Bulgária hétfőn a Puskás Arénában játszik a mieink ellen, a montenegróiak Szerbia válogatottját fogadják.