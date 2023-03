Dr. Tordai Ilonától, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei elnökétől megtudtuk, a két városban közel hetven csapat lépett pályára. Veress Ferenc versenyigazgató hozzátette, betegségek miatt mindkét helyszínen voltak ugyan visszalépések, de így is több száz gyerek „kóstolt” bele a kézilabdázásba, ami a sportág jövőjének szempontjából örömteli.

A nyíregyházi helyszínen a Marso TCE alig egy éve alakult kézilabda-szakosztálya is képviseltette magát. Mint azt Tarnavölgyi Gergely szakosztályvezetőtől megtudtuk, ők is igyekeznek szélesíteni a régióban a sportág tömegbázisát. Az ép gyerekek sportoltatása mellett értelmi fogyatékkal élő fiatalok kézilabdáztatásával is foglalkoznak, utóbbi székhelye a nyíregyházi Bárczi-iskola.

- Jó volt látni a lányokon a fejlődést a tavalyi évhez képest, ezért érdemes egy utánpótlás-nevelő egyesületnek dolgoznia. Közhely, de minden vármegyei egyesület abban bízik, hogy a Nyíregyházán és Fehérgyarmaton pályára lépő gyerekek közül minél többen megmaradjanak a sportágnak – mondta Tarnavölgyi Gergely.

KM