Az idén még veretlen, a dobogóért harcoló csapatok rangadóját rendezték szombaton az élvonalbeli bajnokságban a kisvárdai Várkerti Stadionban, ahol a házigazda együttes a Kecskemétet látta vendégül. Hátul jól állta sarat a hazai csapat, de a felállt kecskeméti védelemmel meggyűlt a baja Mesanovicséknak. Fordulás után a Kecskemétnek beakadt egy távoli lövése, ezután még inkább beállt védekezni Szabó István csapata.

Ekkor már nagy fölényben játszott a Kisvárda, igazi helyzetig azonban nem jutottak, a távoli kísérleteik pedig pontatlanok voltak. Így a Kecskemét szervezett, taktikus játékkal vitte el a három pontot, megtörve ezzel a Kisvárda idei bajnoki veretlenségét. Ettől függetlenül a hazaiak a bajnokság második szakaszát is a dobogón zárták, az utolsó tizenegy fordulót a harmadik helyről kezdi meg Török László csapata.

– A két csapat nagyon jól felkészült egymásból, ez jól látszott az egész mérkőzésen. Az első félidőben óvatos játék folyt a pályán, ettől függetlenül azonban adódtak lehetőségek mindkét oldalon, főleg kontrából – kezdte értékelését Török László, a Kisvárda Master Good vezetőedzője.

A kevés lehetőséget hozó első félidő gól nélküli döntetlennel ért véget, így fordulás után negyvenöt perce maradt a feleknek, hogy eldöntsék a bajnoki pontok sorsát.

– A második félidőt jól kezdte a Kecskemét, egy bedobás utáni hibánkból szereztek egy szép átlövés gólt, amellyel előnybe kerültek. Onnantól kezdve még mélyebben védekeztek – fogalmazott a szakvezető.

A bekapott találat után a Kisvárda többet birtokolta a labdát, nagy erőfeszítéseket tett az egyenlítés érdekében.

– Teljesen a kapujukhoz szorítottuk ellenfelünket, megvoltak a jó ritmusú passzaink, viszont hiányzott a minőség a játékunkból. Nem sikerültek a kulcspasszaink és nem voltak meg azok a jó ütemű bemozgásaink a tizenhatoson belülre, amelyek kellettek volna az igazi veszélyes helyzetek kialakításához.

A Kisvárda ezzel a vereséggel is megtartotta dobogós helyezését, Török László tisztában azzal, hogy ehhez az is kellett, hogy riválisaik eredményei számukra kedvezően alakuljanak, de bizakodó a jövőre nézve.

– Fortuna kegyes volt hozzánk, hiszen közvetlen riválisaink többször botlottak, ez azonban nem mindig lesz így. A bajnokságot remekül kezdtük, az első hat fordulóban négyszer is győztünk, bízok benne, hogy a pontvadászat utolsó harmadában is képesek leszünk hasonló teljesítményre – zárta Török László.

A Kisvárda Master Good szombaton keleti rangadót játszik az egyre jobb formát mutató Debrecen vendégeként.

NB I., 22. forduló, még nem közölt eredmény

Újpest FC–Debreceni VSC 1–1 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3189 néző, v.: Karakó.

Gól: Mudrinszki (37)., illetve Pauljevics (17. – öngól). Kiállítva: Manrique (60.).

A bajnokság állása

1. Ferencváros 22 15 5 2 46–17 50

2. Kecskemét 22 8 12 2 31–22 36

3. Kisvárda 22 8 8 6 34–36 32

4. DVSC 22 8 7 7 37–34 31

5. Puskás Ak. 22 7 9 6 27–28 30

6. Paks 22 8 5 9 38–37 29

7. Mezőkövesd 22 7 7 8 24–28 28

8. Zalaegerszeg 22 7 6 9 28–27 27

9. Mol Fehérvár 22 6 6 10 27–32 24

10. Újpest 22 6 6 10 27–38 24

11. Honvéd 22 5 7 10 25–36 22

12. Vasas 22 3 10 9 17–26 19