A Vasas elleni bajnoki döntetlen, majd a Budafokkal szembeni kupakudarc után újabb nehéz mérkőzés vár a Kisvárda Master Good csapatára, amely a továbbra is remek formát mutató Kecskemétet fogadja az első osztályú labdarúgó-bajnokság huszonkettedik fordulójában.

Ez a hajó elúszott

– Egyértelmű céljaink voltak a Magyar Kupában, szerettünk volna a legjobb négy közé kerülni – mondta el lapunk megkeresésére Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Tudtuk, hogy egy nagyon szervezett csapattal találkozunk, ezzel mindenki tisztában volt. Kikaptunk, így ez a hajó elúszott, ám ezt a történetet most már le kell zárnunk, hiszen nincs idő a búslakodásra, ugyanis jön a Kecskemét elleni bajnoki rangadó.

A kupából való kiesést talán a legjobban a KTE legyőzésével lehetne feledtetni, bár azért a történet koránt sem ilyen egyszerű, hiszen a futball éppen attól szép játék, hogy kilencven perc alatt sok minden megtörténhet. A Bács-Kiskun vármegyei egylet pedig mindent meg is fog majd tenni annak érdekében, hogy megakadályozza a rétközi gárdát a célja elérésében, már csak abból az okból is, mivel a listavezető Ferencváros mögött, továbbra is nagy harc dúl a dobogós helyekért.

Túl kell lépni a problémákon

– A szerda-szombat ritmusban játszott mérkőzéseknek természetesen megvannak a pozitív és a negatív hatásai is – folytatta a hétvégi meccs felvezetésével a tréner. – Ez a szakmai stáb elé is komoly feladatokat állított, elsősorban az edzések megszervezését illetően. Révész Attila sportigazgatóval nagyon sokat beszéltünk a hét történéseiről, próbáltuk meghatározni az irányvonalat. Sajnos vannak betegeink, felütötte a fejét a csapatnál az influenzajárvány. Jelen pillanatban még nem hogy a kezdő tizenegy, de még a szombati keret sem állt össze. Kecskeméten igazi futballőrület uralkodik, aminek a kiváltó oka a KTE kiváló szereplése. Az őszi szezonhoz képest még tovább erősödött a keretük és ezzel együtt a játékuk is, köszönhetően az új igazolásaik, Horváth Krisztofer és Nikitscher Tamás érkezésének. Teljesen megérdemelt a tabellán elfoglalt helyük. Ki kell zárnunk a problémáinkat! Azoktól, akik majd pályára lépnek, maximális koncentrációt várunk és szeretnénk sikerrel megvívni ezt a találkozót. A célunk az, hogy letaszítsuk a Kecskemétet a dobogó második fokáról, éppen ezért jó mérkőzésre lehet számítani, hiszen a második helyezett látogat a harmadikhoz.

Labdarúgás: NB I.

22. forduló, szombat: Kisvárda Master Good–Kecskeméti TE, Kisvárda, Várkerti Stadion, 14.15.

További mérkőzések: Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC (lapzárta után).

Szombat: Paksi FC–ZTE FC, 17.45, Mol Fehérvár FC–Vasas FC, 20.15.

Vasárnap: Budapest Honvéd–Puskás Akadémia FC, 15., Újpest FC–DVSC, 18.30.