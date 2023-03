Az elmúlt időszakban gyengélkedő kisvárdaiak javítási szándékkal léptek pályára szombat délután. Ennek megfelelően irányították a DVSC elleni mérkőzés elejét, ám nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani, a másik oldalon viszont az idővel éledező vendégek kapufáig jutottak, majd a második félidő elején meg is szerezték a vezetést. A folytatás hazai fölényt hozott, ám helyzetek továbbra sem alakultak ki, így nem változott az eredmény, a Debrecen 1–0-ra győzött. A szabolcsiak az ötödik helyre csúsztak, és kettő ponttal van mögöttük a Puskás Akadémia, amely vasárnap este játssza le következő bajnokiját.

– Ezúttal talán egy fokkal jobban játszottunk, mint a Kecskemét ellen, de a lényeg ugyanaz: veszítettünk – idézi a Nemzeti Sport Török Lászlót, a Kisvárda vezetőedzőjét. – Az volt a terv, hogy az előző kör rossz befejezése után húzunk egy vonalat, és saját erőnkből harcoljuk ki a dobogós helyezést, de ezzel a vereséggel lecsúsztunk. A letámadások még egész jól sikerültek, sok labdát is szereztünk belőlük. Megvolt a ritmusa a védekezésből támadásba átmenetnek, ugyanakkor a legnagyobb gondot az okozta, hogy többször labdát veszítettünk, így három-négy kontratámadást is vezethetett a Debrecen. Leginkább a támadójátékunk nem működik, ránk eddig a sokgólos meccsek voltak jellemzők, most egy születik, és azt sem mi szerezzük. Minél hamarabb nyernünk kell egy meccset, az meghozhatja a fordulatot. A játékunk fel van építve, a labdával is eljutunk a tizenhatoson belülre, de nincsenek érkezők, az átlövéseink vagy nem találnak kaput, vagy blokkolják őket. Talán a minőség hiányzik, talán a szerencse, esetleg mindkettő, de egy biztos: változtatnunk kell.

A Kisvárda a válogatott szünet előtt, jövő szombaton Mezőkövesden lép pályára.

Labdarúgás: NB I., 23. forduló

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1 (0–0)

Gól: Do. Babunszki (48.).