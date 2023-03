Március 12-én, vasárnap Emmen és Hoogeveen között 143,2 kilométer várt a mezőnyre az immáron hatvanadik alkalommal megrendezett 1.1-es besorolású holland egynaposon. A lényegében nagy részt sík verseny végén a norvég Per Strand Hagenes egy szűk két kilométeres szóló támadást végigvíve diadalmaskodott, ezzel első felnőtt, profi versenyét nyerve.

– Az volt a tervünk, hogy a viadal végére megrostáljuk egy kicsit a mezőnyt, ami sikerült is. Folyamatosak voltak a támadások, mígnem egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy négy fős sorban tekerek az élen. A Lotto csapata nagyon erős volt, így tudtam, hogy indítanom kell, különben nem lesz esélyem a győzelemre. Két kilométerre a céltól akcióztam, majd 500 méterre a befutótól már tudtam, hogy ez megvan. Nagyszerű érzés volt nyerni, pláne egy ilyen erős mezőnyben – mondta Hagenes a díjátadót követően.

Mint ismert, a Jumbo-Visma kontinentális sorának bringása 2021-ben két szakaszgyőzelem - a nyíregyházi prológon, majd a vármegyeszékhelyen rendezett mezőnyszakaszon is a legjobbnak bizonyult - mellett az összetett versenyt is megnyerte a One Belt One Road Nations’ Cup viadalán.