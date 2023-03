Meglehetősen illusztris társaságba került a Kisvárda Master Good SE azzal, hogy szombaton bajnoki mérkőzésen legyőzte a Vácot. A rétközieken kívül ez csupán a Győrnek, a Ferencvárosnak, a Debrecennek és a Mosonmagyaróvárnak sikerült az aktuális kiírásban eddig. Siska Pálmáék régóta vártak erre a sikerre, a legutóbbi kilenc egymás elleni találkozójukon mindössze egy döntetlenre futotta erejükből.

Alaposan meg is dolgoztak ezért a két pontért, a végig szoros találkozón tizenhat alkalommal álltak döntetlenre a felek, kétszer háromgólos hátrányba is kerültek, de mindig volt erejük visszakapaszkodni és igazi csapatként örülhettek a végén. A lefújás után érthetően nyilatkozott elégedetten az együttes vezetőedzője, Bányász-Szabó Valéria.

– Boldog vagyok, mert a jól szervezett Vác ellen mindig bravúr nyerni, és nagyon ránk fért már egy ilyen győzelem. Igazi csapatmunkával értük el a sikert, a második félidőben pedig nem volt hullámvölgyünk. A ziccereket értékesítettük, a védekezés végig nagyszerűen működött.

A vendégek mestere természetesen csalódottságának adott hangot.

– Fájó kimondani, de megérdemelten nyert a Kisvárda, mert bizonyos játékelemekben felülmúlt bennünket. Olyasmiben maradtunk alul, ami eddig az erősségünknek számított. Hatalmas a pofon, és nem azért, mert Kisvárdán nem lehet veszíteni, hanem mert akadtak olyan periódusok, amikor eldönthettük volna a meccset, ennél fogva saját magunkat vertük meg – fogalmazott Herbert Gábor.

– Nagyon csalódott vagyok, mert a védekezésünk nem volt a helyén. Sokat videóztunk, mindenki tudta a feladatát, mégsem sikerült megvalósítanunk. Elöl pedig fejetlenül támadtunk, ez pedig ennyire volt elég – mondta önkritikusan a Vác beállója, Helembai Fanni. – Gratulálok a Kisvárdának, mert jobban akarták, így megérdemelten nyertek – tette még hozzá.

A hazai sikeréből nyolc találatával oroszlánrészt vállalt Karnik Szabina, aki igazi vezér volt a pályán.

– Ez egy igazi csapatmunka volt. Büszke vagyok a lányokra, mert ha hibáztunk is, mindig volt valaki, aki kijavította azt. Ebből a győzelemből erőt meríthetünk a folytatásra – mondta a Kisvárda csapatkapitánya.

A Kisvárda szombaton a NEKA vendégeként folytatja bajnoki szereplését.

További eredmények: Mosonmagyaróvár-MTK 23-19 (13-12), Fehérvár-Budaörs 25-20 (12-11) (Dunaújváros-Érd 30-26 (14-11), Békéscsaba-Győr 22-33 (12-16).

A bajnokság állása

1. Győr 21 20 – 1 684–480 40

2. FTC 19 17 2 – 634–449 36

3. Debrecen 18 12 2 4 533–458 26

4. Mosonmagyaróvár 18 11 2 5 541–481 24

5. Vác 18 9 2 7 482–474 20

6. Fehérvár 18 8 2 8 453–490 18

7. MTK 19 7 2 10 510–506 16

8. Kisvárda 19 8 – 11 449–491 16

9. Siófok 16 7 1 8 433–433 15

10. Dunaújváros 19 6 3 10 467–543 15

11. Budaörs 19 5 3 11 457–535 13

12. Békéscsaba 19 6 – 13 478–551 12

13. Érd 19 3 – 16 463–589 6

14. NEKA 18 1 1 16 414–518 3