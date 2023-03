A somogyiak magukkal hozták a második mérkőzés lendületét, ehhez persze az is kellett, hogy a Fatum kissé enerváltan kezdett, Lászlop Alekszandráék rövid időn belül háromszor is túlütötték a pályát. Míg a vendégeknél Szedmák és Godó gyártotta a pontokat, addig a hazaiknak csak felvillanásai voltak. A fölényben játszó vendégek fokozatosan növelték előnyüket, Tomás Varga kétszeri időkérése sem hozott változást a játék képében. A játszma hajrájában aztán megrázta magát a Fatum, Cepni sáncával már csak egy volt közte, majd Belova egyenlített. A török játékos újabb nagyszerű sáncával játszmalabdához jutottunk, amelyet Belova ütött be.

A második játszmában folytatódott a nagy csata, minden pontért nagyon meg kellett küzdeni a feleknek. A mieink főleg centerből voltak eredményesek, Leban pontjával először vezettünk hárommal. Innentől kezdve nagyot fordult a játék menete, a Fatum határozott nyitásokból rendre ponttal fejezte be támadásait, Belova trükkös ejtésével már hattal vezettek. A végjátékban Cepni villogott, a játszmát Jurdza bombája zárta le.

A harmadik játszmában egy darabig együtt haladt a két csapat, aztán a mieinknél becsúszott pár hiba, amelyet a vendégek kihasználtak, Szedmák pontjával a somogyiak érték el előbb a tízet. Összeszedettebben, pontosabban játszott a Kaposvár és magabiztosan halad a szépítés felé. Bodovics pontot érő sáncával nyerte a szettet Vincent Lacombe együttese.

A negyedik játszmában villámrajtot vettek a vendégek, Ubavics bombájával már ötnél jártak, míg a hazaiak pont nélkül álltak. A Nyíregyháza első pontját az addig keveset mutató Selena Leban szerezte. Lászlop szerváit követően zárkóztunk, utolérni azonban nem sikerült a Kaposvárt. Küzdöttek Tóth Fruzsináék, de a különbség nem csökkent. A végjátékban felcsillant a remény, Merve Cepni két ászával egy volt a különbség, Ubavics azonban szettlabdához juttatta övéit. Az első kettőt még hárította a Fatum, Cicic hosszú nyitása azonban pontot tett a játszma végére. Egyenlített a Kaposvár, jöhetett a döntő játszma. Amelyben kezdetben biztonságos megoldásokat választottak a csaptok, majd Cepni sáncával és Leban pontjával hazai előnnyel cseréltek térfelet a felek. A folytatásban a mieinknek helyén volt a szíve, a mérkőzés leghosszabb labdamenetével négyre nőtt a különbség, amely kitartott a végéig. Így a Fatum maratoni csatában nyert és egy lépésre került a párharc megnyerésétől.

Női Extraliga, bajnoki negyeddöntő, 3. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár 3:2 (25, 17, -19, -23, 10)

Nyíregyháza, Continentál Aréna, v.:Jámbor, Szabó.

Nyíregyháza: Leban 16, Lászlop 8, Jurdza 26, Belova 8, Cepni 14, Cicic 4. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

Kaposvár: Szedmák 21, Bodovics 5, Ubavics 21, Godó 14, Gyimes 8, Maggioni 6. Csere: Radnai (liberó), Hegyi, Renko-Ilic. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (27 perc): 3:1, 6:5, 7:10, 10:13, 13:19, 17:22, 24:24. 2. játszma (23 p.): 2:2, 5:3, 7:7, 10:7, 19:13, 23:15. 3. játszma (24 p.): 2:2, 6:5, 7:9, 9:13, 11:17, 14:22. 4. játszma (27 p.): 0:6, 2:8, 11:15, 13:18, 17:21, 21:22. 5. játszma (16 perc): 2:1, 3:5, 8:6, 11:8, 14:10.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1.