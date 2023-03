Kisvárda Fiú U-15

Újfehértó-KSZSE - Dombrádi Mobil DSE 27-40

Nyírbátor SC - Újfehértó KSZSE 26-35

Hajdúnánás FKK - Sárospataki RKG Alapítvány 34-27

Dombrádi Mobil DSE - Hajdúnánás FKK 31-28

Sárospataki RKGA - Mátészalkai MTK 22:28

Mátészalkai MTK - Sárospataki TC 29:22

Sárospataki TC - Nyírbátor SC 32:31

Változatos, izgalmas mérkőzések, melyek egyikén az Újfehértó csapata kizárás miatt létszámhátrányban játszotta végig a második félidőt, de így is nyerni tudott. A dombrádi Sándor Adrián ismét "hozta a formáját", két mérkőzésen 31 gólt szerzett, de büszke ehet a teljesítményére az Újfehértó játékosa, Csordás István is – értékeltek a mérkőzések után Mócsán Katalin és Hostisóczki Tamás versenybírók.

Csenger Lány U-15

Idény eleji formában, sok technikai hibával játszottak a csapatok, melyek közül messze kiemelkedett a hajdúsági csapat – értékelt Hostisóczki Tamás versenybíró.

Eredmények:

Csenger VKC - Tiszavasvári SE 23:19

Hajdúszoboszló KK - Borsod SK 34:3

Tiszavasvári SE - Buji DSE 19:10

Borsod SK - Csenger VKC 10:25

Hajdúszoboszló KK - Buji DSE 41:15

Nyíregyháza Fiú U-13

Nyíregyháza - Kisvárda 22-4

Hajdúnánás - Balkány 26-16

Kisvárda - Dombrád 14-10

Hajdúnánás - Nyírbátor 24-13

Dombrád - Balkány 14-21

Nyíregyháza - Nyírbátor 34-12

Kisvárda Lány U-13

Várda KKFT - Tiszavasvári SE 15-17

Dombrádi Mobil DSE - Tiszalöki VSE 11-27

Tiszavasvári SE - Szerencs VSE 13-19

Tiszalöki VSE - Várda KKFT 21-25

Szerencs VSE - Dombrádi Mobil DSE 21-13

A közel azonos szintű csapatok mérkőzései nem hoztak nagy meglepetéseket – értékelt Mócsán Katalin versenybíró.

Kisvárda Lány U-13

Szabolcsi Ifjúsági KE - Vitka SE 6-13

Szivacs KC - Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor SE 14-14

KK Hajdúszoboszló - Szabolcsi Ifjúsági KE 26-8

Balkányi SE - Szivacs KC 16-11

Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor SE - KK Hajdúszoboszló 14-31

Vitka SE - Balkányi ISE 11-20

A hajdúszoboszlóiak nem hagyták nyitva a kérdést, hogy melyik is a játéknap legerősebb gárdája. Jó volt látni, hogy a csapatok, a nézők és az edzők is a játékkal voltak elfoglalva, köszönhetően többek közt a játékvezetők munkájának is – foglalta össze a tapasztalatokat Bereczki Andrea versenybíró.

Nyírbátor Fiú U-11

Minden meccsen láthattunk egy-egy szép gólt. Hivatalosan az U11-ben nem számolják az eredményt, de a gyerekek nagyon jól tudják, ki hány gólt dobott.

Összességében mindenki ügyes volt, reméljük, hogy néhány játékosról fogunk még hallani a későbbiekben – tájékoztatott Jászberényi Éva versenybíró.

Nyírpazony Lány U-11