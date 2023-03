Új edzőjével a kispadján mindkét mérkőzését megnyerte a Kisvárda Master Good SE. A szabolcsiak múlt héten Budaörsről hozták el a két pontot, szombaton pedig harmincöt gólt lőve múlták felül az Érdet. Ezzel a csapat idénybeli leggólerősebb játékát produkálta, mint ahogy Mérai Maja is, aki hét találatával Juhász Grétával egyetemben a legeredményesebb kisvárdai volt. A 21 éves játékos szinte tökéletesen használta ki lehetőségeit, mindössze egyetlen helyzetét hibázta el és első három góljához még nyolc perc sem kellett, amellyel megadta a találkozó alaphangját.

A fiatal balszélső ebben a szezonban a Mosonmagyaróvár elleni találkozón ötször talált be, annak azonban nem tudott annyira örülni, hiszen csapata vereséget szenvedett. A közelmúltban a Békéscsaba ellen szintén öt gólt dobott, ezt fejelte meg még kettővel az Érd ellen, amely eddig szezonbeli csúcsa. Mint mondta örül a hét góljának, de sokkal boldogabb attól, hogy csapata jó játékkal szerezte meg a győzelmet.

– Egész héten fegyelmezetten készültünk, ezt sikerült a mérkőzésre is átmentenünk. Végig betartottuk az előre megbeszélt taktikai utasításokat, volt ugyan az első félidő végén egy rövid hullámvölgyünk, amikor sok lerohanást gólt kaptunk, de a szünetben ezt átbeszéltük és helyre kerültek a dolgok. Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk, mindenki felszabadultan tette a dolgát a pályán.

Mérai Maja második idényét tölti Kisvárdán, kontraktusát örömmel hosszabbította meg újabb egy évvel.

– Nem is volt kérdés, hogy maradok. Nagyon jól érzem magam Kisvárdán, megszerettem a várost és a csapattal is remek közösséget alkotunk. Bíznak bennem, sok időt tölthetek a pályán és a szakmai háttér is megfelelő, így minden adott, hogy fejlődjek, egyre jobb legyek – mondta Mérai Maja.

További eredmények: Fehérvár-MTK 26-24 (11-13), DVSC-Budaörs 34-23 (19-10), FTC-Siófok 35-29 (19-18), Dunaújváros-Mosonmagyaróvár 30-40 (16-18), Győr-Vác 36-25 (20-11), Békéscsaba-NEKA 26-21 (16-12).

A bajnokság állása

1. Győr 19 18 – 1 618–433 36

2. FTC 17 15 2 – 564–408 32

3. Debrecen 17 11 2 4 501–437 24

4. Mosonmagyaróvár 16 9 2 5 488–435 20

5. Vác 16 9 2 5 437–419 20

6. Fehérvár 16 7 2 7 401–440 16

7. MTK 17 6 2 9 477–480 14

8. Kisvárda 17 7 – 10 401–432 14

9. Siófok 15 6 1 8 398–410 13

10. Békéscsaba 17 6 – 11 425–483 12

11. Dunaújváros 17 5 2 10 438–511 12

12. Budaörs 17 5 2 10 410–483 12

13. Érd 17 3 – 14 416–527 6

14. NEKA 16 1 1 14 369–445 3