Nyíregyháza II.–Vásárosnamény 4–0 (3–0)

Nyíregyháza, v.: Paráda. Nyíregyháza II.: Talián – Vámos, Herczku, Rácin (Erdei), Oláh, Hunyadi (Kiss), Gönczör (Torkos), Girdán, Kardos, Szücs, Horváth (Szopkó). Edző: Kemény Kristóf. Vásárosnamény: Kardos – Géci, Tóth, Újvári P., Szabó, Deskó (Illés), Galambos, Kopor, Barta (Nagy), Deák (Berec), Orosz. Edző: Bardi Gábor. Gól: Oláh 2, Szücs, Kardos. Kiállítva: Oláh (79.)

Kemény Kristóf: – Gratulálok a csapatomnak, megvalósította mindazt, amit a meccs előtt elterveztünk. Látványos akciókat vezettek a fiúk és szép gólokat szereztek. Minden kilátogató nyíregyházi szimpatizáns jól szórakozhatott ezen a délutánon.

Bardi Gábor: – A mai mérkőzésen jó volt Nyíregyháza és megérdemelten győzött ilyen különbséggel is.

Csenger–Ibrány 1–4 (0–0)

Csenger, v.: Veres. Csenger: Korompai – Popovics, Nagy, Petrohai (Csorvási), Antal, Peterman (Mészáros), Barcsay M., Osváth, Gaál (Katona), Lengyel, Szedlacsek. Edző: Barcsay István. Ibrány: Tóth – Bégányi (Bészély), Mező, Molnár, Kállai, Pápa, Nagy (Balázsi), Buka, Kecskeméti, Szabó, Zubora. Edző: Kató István. Gól: Katona, illetve Kecskeméti 2, Kállai, Molnár.

Barcsay István: – Alacsony színvonalú mérkőzésen a fegyelmezetten védekező vendégcsapat kihasználta az előtte álló lehetőséget és megérdemelten győzött.

Kató István: – Végig biztonsági futballt játszottunk, amelyből sok helyzetet tudtunk kialakítani, ezért megérdemelt a négy gólos győzelmünk. Külön öröm számomra, hogy a csapat fegyelmezettsége és motiváltsága végig kifogástalan volt.

Nagyecsed–Balkány 3–0 (1–0)

Nyírcsaholy, v.: Papp. Nagyecsed: Makó – Zámbó, Nyíregyházi (Urbin), Pócsi, Bulyáki, Kóka S., Kóka R., Terdik (Sarkadi), Szabó (Demeter), Rácz (Erdős), Somlyai (Hadházi). Edző: Kósa József. Balkány: Kanócz – Fekete, Kerecsen, Borbély, Tóth (Fodor), Vasas (Németi), Csatári, Verner (Haller), Pallai, Zakor (Selymes), Bakosi. Edző: Mirgai László. Gól: Pócsi, Kóka R., Urbin.

Kósa József: – Gratulálok a csapatnak, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. További sok sikert a Balkánynak!

Mirgai László: – Két küszködő csapat mérkőzésén az a csapat nyert, amelyik jobban kihasználta a helyzeteit. El kell mondanom, hogy nekünk helyzetünk sem volt, végig alibiztük a meccset 3-4 játékos kivételével, a többi csak pályán volt. Gratulálok a Nagyecsednek a győzelemhez!

Tarpa–Kállósemjén 0–0

Tarpa, v.: Gergely. Tarpa: Zenikov – Gál, Dolináj, Bodan, Romancsuk, Kobály (Kucsinszki), Moticska, Kofel, Herman, Palcsej, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván. Kállósemjén: Ovszijenko – Lakatos, Marozsán (Szabó), Hegedüs, Hamza, Danó, Vass, Fodor (Gyulai), Pekk, Gömze, Kornutyak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Bubis Iván: – Küzdelmes, kemény mérkőzés volt, azok az utolsó passzok hiányoztak a mai meccsen. Úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született.

Vologyimir Ovszijenko: – Ettől a meccstől azt kaptunk, amire számítottunk. Nagyon szervezetten játszottunk, nem hagytunk területet az ellenfélnek. Kettős érzés van bennem, nem rossz ez az iksz, de ha jobban kihasználjuk a ziccereket, ha a helyzeteket nézzük, akkor talán meg is nyerhettük volna ezt a mérkőzést. Emelem a kalapomat újfent a játékosok előtt, akik szívüket, lelküket felvitték a pályára és maradéktalanul betartották a meccs előtt megbeszélteket. Remélem, hogy ami ma nem ment be, az a következő alkalommal be fog. Megyünk tovább és további sok sikert a Tarpának!

Nyírbátor–Nyírbéltek 2–0 (0–0)