Tavaly nyáron kisebb meglepetésre úgy alakult a futsal NB I. mezőnye, hogy vármegyénkből két csapat is nevezett. Az osztályozón feljutó Nyíregyháza mellett a Nyírbátori SC is az élvonalban indulhatott a visszalépő és megszűnő Nyírgyulaj Futsal jogán. A bátoriaknak nem volt sok idejük első osztályra alkalmas csapatot építeni, mégis sikerült több rutinos játékost is igazolniuk. Köztük volt a DEAC-cal jókora NB I.-es tapasztalatot gyűjtött Szentes-Bíró Tamás is.

– Újonnan alakult csapat a miénk, vannak olyanok, akik nemhogy az első futsalos évüket teljesítik, hanem a felnőttek között is először játszanak – fogalmazott a 26 éves játékos. – Emiatt mondhatni, kezdetleges a brigádunk, ami meglátszott a szezon eleji eredményeken, hiszen akkor még kerestük, hogy mit is szeretnénk csinálni. Az alapszakasz első fele ezzel telt, a második szakasz viszont jobban sikerült, tudtunk gyakorolni futsalos elemeket, mindenki beleszokott a ritmusba és tudja, mire számíthat.

Szentes-Bírónak nem csak a játékával kell a csapat élére állnia, abban is nagy szerepe van, hogy a rutintalanabb társai beilleszkedjenek az NB I.-es mezőnybe.

– Baksa Csaba azzal a szándékkal keresett meg mások mellett engem is, hogy rutint hozzunk a csapatba, segítsünk a fiatalabbaknak – árulta el. – Szerintem ennek maximálisan eleget teszünk. Olykor talán előfordul, hogy türelmetlenebbek vagyunk és nem úgy szólunk oda, ahogy kellene, de a fiatalok szerencsére vevők a tanácsainkra és megfogadják azokat.

A góllövést például elleshetik Tamástól, aki 23 találatával jelenleg a bajnokság második legeredményesebb játékosa, csupán kettővel van lemaradva az újpesti Suscsák Mátétól.

– Jól mutat, hogy második helyen vagyok a góllövőlistán, de ha a biztos bennmaradás és esetleg kiesés mellett szerzett gólkirályi cím között kellene választanom, akkor az előbbit szeretném – szögezte le. – Sokkal fontosabb, hogy sikeres csapatban játsszak. Összességben elégedett vagyok a gólszámmal, ugyanakkor voltak olyan mérkőzések, amiken nüanszokon múlt, hogy nyerünk vagy kikapunk, és sajnos egy-két ilyen alkalommal nem tudtam jó teljesítményt hozni. Ha ezeken a meccseken jobban játszom, talán több pontot szerzünk az alapszakaszban, emiatt felemás érzéseim vannak.

Az biztos, hogy a folytatásban is szükség lesz az ő jó játékára, ugyanis a Nyírbátor kilenc fordulóval a vége előtt az utolsó előtti helyen áll.

– Az alapszakasz végére már egész jó teljesítményt nyújtottunk, ha azt hozzuk, akkor bizakodóak lehetünk – tette hozzá. – A csapat képes a bennmaradásra, amit még szeptemberben nem biztos, hogy elmondhattam volna. Jó úton járunk, ezt a legutóbbi meccsen, az Újpest ellen is majdnem bizonyítottuk, hiszen kevésen múlott, hogy pontot szerezzünk, míg ősszel simán kikaptunk. Úgy érzem, meglesz a bennmaradás!

A bátoriak jövő hétfőn a Nyíregyházát fogadják. Mint Szentes-Bíró mondja, amiatt nem fognak vérre menni, mert a riválissal azonos megyében szerepelnek, inkább azért szeretne pontot, vagy pontokat szerezni, hogy ne kelljen a bajnokság végén izgulni.

Futsal NB I: az alsóházi rájátszás állása

1. Újpest 1 1 - - 5-4 10

2. Nyíregyháza 1 - 1 - 3-3 6

3. Rubeola 1 1 - - 2-1 5

4. Magyar Futsal Akadémia 1 - - 1 1-2 4

5. Nyírbátor 1 - - 1 4-5 3

6. ELTE-BEAC 1 - 1 - 3-3 2

A csapatok az alapszakaszban elért helyezésük szerint meghatározott számú pontot vittek tovább magukkal

A Nyírbátori SC további programja

03.13.: Nyírbátor–Nyíregyháza

03.16.: ELTE-BEAC–Nyírbátor

03.27.: Rubeola–Nyírbátor

03.31.: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia

04.24.: Nyírbátor–Újpest

04.28.: Nyíregyháza–Nyírbátor

05.01.: Nyírbátor–ELTE-BEAC

05.12.: Nyírbátor–Rubeola

05.22.: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor