Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Dankó Zsolt, a Biri edzője

Tiszalök (5.)–Tiszavasvári (4.): – Ha a hazai csapat támadósora jó napot fog ki, akkor Szabó Zoli barátoméknak még a pontszerzésért is nagyon meg kell izzadni.

Apagy (8.)–Kálmánháza (9.): – Gondolom, hogy Marics Gabi felhúzza a góllövőcipőt, így hazai győzelmet várok.

Nagykálló (2.) –Levelek (7.): – Biztosan tudom, hogy a Nagykálló céljai nem változtak, így számukra kötelező a győzelem az egyre jobb formát mutató Levelek ellen.

Nyírlugos (10.)–Biri (6.): – Nagyon jó formában lévő Lugoshoz megyünk, de veszítenivalója egyik csapatnak sincs, íg remélem ebből jó mérkőzés kerekedik ki.

Geszteréd (12.)–Kótaj (1.): – Nagy meglepetés lenne, ha „Kúmanék” nem három ponttal távoznának.

A Szakoly és a Rakamaz szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Sajtos András, a Ladányi TC edzője.

Tuzsér (10.)–Fényeslitke (12.): – Hasonló képességű csapatok mérkőzésén a hazai pálya előnye dönthet.

Gergelyiugornya (2.)–Szabolcsveresmart (11.): – Az ugornyai csapatnak csak a győzelem elfogadható a megfiatalodott veresmarti csapattal szemben.

Gyulaháza (6.)–Vaja (3.): – Mindkét csapatban sok a rutinos, meghatározó játékos. Jó mérkőzésre számítok, bármi megtörténhet.

Pátroha (7.)–Ajak (4.): – Két jó csapat háromesélyes találkozóján a pillanatnyi forma dönthet.

Baktalórántháza (9.)–Ladányi TC (5.): – Nehéz mérkőzésre számítok, ha fiúk odateszik magukat, akkor akár pontosan is távozhatunk Baktáról.

Újdombrád (1.)–Nyírkarász (13.): – Ha az Újdombrád meg akarja szerezni a bajnoki címet, akkor nincs más dolga, mint begyűjteni a három pontot a megfiatalított karászi csapat ellen.

A Záhony szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Borza László, a Nagydobos edzője.

Szatmárcseke (11.)–Őr (13.): – Szoros meccsen hazai győzelmet várok.

Csengersima (1.)–Encsencs (3.): – A csoport rangadóján a hazai csapat szerzi meg a három pontot.

Nyírvasvári (4.)–Ópályi (10.): – Véleményem szerint ezen a találkozón is hazai győzelem fog születni.

Nagydobos (9.)–Sonkád (8.): – Hazai pályán csak a győzelem lehet a célunk.

Vámosoroszi (2.)–Tisztaberek (6.): – A hazai csapat at esélyes, de ha összeszedi magát a Tisztaberek, akár ponttal is távozhat.

Fehérgyarmat (5.)–Kocsord (7.): – A szinte egyenlő erőkből csapatok csatája döntetlent hozhat.