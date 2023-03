A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is március közepén rendezték meg Békéscsabán a Gáspár Ervin nemzetközi szenior emlékversenyt. A 14. alkalommal kiírt megméretésen a Nyíregyházi Sportcentrumot 2 női és 1 férfi versenyző képviselte, nem is akárhogyan. Dr. Szokol Dianna három egyéni aranyérme mellett a 400 méter gyorsúszásban meghirdetett abszolút verseny vándorkupáját is megszerezte. Cseh Imre hat egyéni számban győzött, míg Gazda Zsuzsanna két második és négy harmadik helyezéssel gyarapította a maroknyi csapat gyűjteményét. A csapat edzéseit Kovács Rita irányítja.



Cseh Imre

Érmes helyezések

Dr. Szokol Dianna. 400 gyors: 1., 200 mell: 1., 100 hát: 1.

Cseh Imre. 400 gyors: 1., 200 mell: 1., 50 mell 1., 100 mell: 1., 50 pillangó: 1., 100 pillangó: 1.

Gazda Zsuzsanna. 400 gyors: 2., 100 gyors: 3., 200 mell: 3., 50 mell: 3., 100 mell: 2., 50 hát: 3.