Volt idő, amikor bravúrnak számított az Érd legyőzése. De már más a helyzet, a Kisvárda Master Good SE szombati ellenfele a tavalyi szezonhoz hasonlóan most is a kiesés elkerüléséért harcol. Ezt a célt rutinos játékosok leigazolásával igyekeztek megalapozni, hiszen hozzájuk csatlakozott a Lokitól Csapó Kyra és a Fraditól az egykori sokszoros válogatott Csiszár-Szekeres Klára. Ám komoly veszteséget könyvelhettek el az egykori junior világbajnok irányító, Szabó Kitti távozásával. Az érdiek első számú gólfelelőse továbbra is Kopecz Barbara és sokat nyom a latban Dávid-Azari Fruzsina jelentős tapasztalata is.

A szezont Horváth Roland vezetésével kezdték meg, a 2020 nyarán kinevezett szakember azonban januárban a Budaörs elleni vereséget követően felajánlotta lemondását, amit a vezetőség elfogadott, így a felek közös megegyezéssel bontottak szerződést. A szakmai munka irányítását Simics Judit vette át, az új edző Békéscsabán egygólos győzelemmel mutatkozott be. A Pest vármegyei gárda ettől függetlenül továbbra is élvonalbeli tagságának megőrzésért küzd. A két csapat fordított felállásban októberben találkozott, akkor a szabolcsiak kétgólos győzelmet arattak, ezúttal is ők a mérkőzés esélyesei.

– Vasárnap visszatértek válogatottjaink, így a héten már teljes létszámban készültünk a mérkőzésre – kezdte érdeklődésünkre Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Több mérkőzését is megnéztünk ellenfelünknek, feltérképeztük erősségeiket, de látjuk a sebezhető pontjaikat is. Ennek megfelelően dolgoztuk ki a taktikát. Védekezésben különösen középen erősek, erre kell tudnunk megfelelő választ adni támadásban. Hozzánk hasonlóan náluk is edzőváltás volt, némileg változott is a játékuk, erre is felkészültünk. Feszes védekezésből, labdákat szerezve szeretnénk rendezetlen védelem ellen könnyű gólokat szerezni. Szikrázóan kemény mérkőzésre számítok, hiszen az Érd az életéért küzd, de nekünk is szükségünk van minden pontra – zárta Bányász-Szabó Valéria.