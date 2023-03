Vasárnap veretlen maradt mindkét NB III.-as vármegyebeli csapatunk, a Kisvárda tartalékcsapata döntetlent játszott hazai pályán a Hatvannal (2–2), míg a Sényő-Carnifex FC győztesen tért haza Körösladányból (2–3).

A Kisvárda II. már az első percben hátrányba került, ez mégsem zavarta meg Gerliczki Máté csapatát. – Alig kezdődött meg a mérkőzés, máris gólt kaptunk, mégsem pánikoltunk be, továbbra is a saját játékunkat játszottuk. Ráerőltettük akaratunkat ellenfelünkre, folyamatosan ellenfelünk térfelén tartottuk a labdát, mindkét szélről többször is megbontottuk védelmüket. Fordulás után ugyanebben a mederben folyt tovább a játék. Sikerült kiegyenlítenünk, innentől kezdve a győzelemért támadtunk. Sajnos egy labdaeladást követően kaptunk még egy gólt, de ez ismét nem okozott zavart. Folytattuk a saját játékunkat, amelynek négy perc után meg is lett az eredménye, sikerült ismét egalizálnunk. Volt lehetőségünk a mérkőzés megnyerésére is, ez azonban ezúttal nem jött össze – értékelt Gerliczki Máté.

A Sényő-Carnifex FC korán megszerezte a vezetést a haza pályán különösen erős Körösladány otthonában, amelyet pár perc alatt megfordított a hazai együttes.

– Ez a siker különösen értékes, hiszen a csapatok nem nyerni járnak a Békés vármegyei csapat otthonában – fogalmazott Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a Sényő munkáját. – Korán megszereztük a vezetést, amelyet gyorsan kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Aztán a második félidőben emberhátrányban csikartuk ki a győzelmet. Amiért minden dicséretet megérdemel a csapat, mert volt tartása és kétszer állt fel vesztes helyzetből – zárta a szakember.

A találkozón Kapacina Kevin háromszor volt eredményes, amellyel feljött a góllövőlista második helyére.

A Sényő szombaton a DEAC-ot fogadja, míg a Békéscsaba II.-Kisvárda találkozót április 5-én játsszák le a felek.