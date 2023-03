Labdarúgás: megyei II. osztály, 14. ford., tippelő

Nyírerdő csoport

Tippel: Balogh István, a Gergelyiugornya elnökhelyettese.

Tuzsér (11.)–Ajak (4.): – Nálam az Ajak a bajnokágban meglepetéscsapata, viszont a Tuzsér jól erősített télen, ezért döntetlent tippelek.

Záhony (5.)–Gyulaháza (8.): – A Záhonynak lesz miért visszavágni az őszi vereségért, de a Gyulaháza masszív együttes, itt is döntetlent érzek.

Nyírkarász (10.)–Fényeslitke (13.): – Ha a „száguldó lovas” játszik a vendégeknél, akkor egy pontra jó lehetnek a Fényeslitke.

Ladányi TC (7.)–Szabolcsveresmart (12.): – A Ladány nagyon jól erősített a télen, hazai győzelmet tippelek.

Baktalórántháza (9.)–Vaja (3.): – Már csak Csordás Attila miatt is baktai győzelmet várok.

Gergelyiugornya (2.)–Pátroha (6.): – Nagyon nehéz felkészülésen vagyunk túl, de úgy gondolom, nekünk hazai pályán minden mérkőzésen győzelemre kell játszani. Bízom a fiúkban, hogy ez meg is valósul.

Szabadnapos: Újdombrád.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Fabók István, a Levelek edzője.

Tiszalök (5.)–Nagykálló (1.): – Úgy gondolom, laza, kis könnyed babazsúr lesz szombaton. Szerintem együtt fújják fel a lufikat és dobálnak majd konfettiket a csapatok. A kérdés már csak az, hogy mikor lesz a tűzijáték.

Szakoly (3.)–Rakamaz (8.): – Mit is mondhatnék: „S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt”.

Kótaj (2.)–Kálmánháza (10.): – Bizton állítom, hogy csak az a biztos, ami már megtörtént. Ami meg még nem, az meg még megtörténhet. Magyarul, ha vége lesz a meccsnek, akkor tuti, hogy megmondom a végeredményt!

Biri (6.)–Tiszavasvári (4.): – Dankó Zsoltival egy hete beszéltem, akkor egyáltalán nem volt ideges. Viktorékkal meg két napja találkoztam és ők sem voltak idegesek. Két ilyen nyugodt brigád, akik majd simán elérik a nyugdíj korhatárt.

Apagy (9.)–Levelek (7.): – Olyan nagy elvárásom nincs a hétvégi meccsel kapcsolatban, csak valahogy gazdagodjunk néhány ponttal! Mivel eladtuk a papunkat, nagy jelentősége lesz annak, hogy a harangot akkor húzzák, mikor megyünk, vagy majd ha hazajöttünk.

Szabadnapos: Nyírlugos és Geszteréd.

Gémtech csoport

Tippel: Bíró Zsolt, az Encsencs játékos-edzője.

Csengersima (1.)–Sonkád (8.): – Szimpatikus a vendégcsapat, de Csengersimán nem sok babér fog nekik teremni.

Szatmárcseke (11.)–Milota (12.): – Két azonos képességű csapat találkozója. A hazai pálya előnye azonban a Cseke mellett szól.

Kocsord (4.)–Őr (13.): – Ősszel a Kocsord nagyon jó benyomást keltett, s éppen ezért hazai győzelmet várok.

Nagydobos (9.)–Vámosoroszi (1.): – A Vámosoroszi a csoport egyik legjobbja, de ha a Nagydobos rendesen ki tud állni, akkor akár meglepetést is okozhat. Ettől függetlenül vendég sikert várok.

Encsencs (7.)–Ópályi (10.): – Amennyiben a helyzeteinket értékesítjük, akkor nem lehet gond a fiatal, de lelkes Ópályi elleni. Viszont, ha ez nem jön össze, akkor egy nagyon nehéz mérkőzésre számítók.

A Fehérgyarmat–Tisztaberek mérkőzést április 14-én játsszák. Szabadnapos: Nyírvasvári.