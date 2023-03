A Szpari vezetőedzője, Visinka Ede az elmúlt hetekben több meccsen is kényszerűségből cserélt, így volt ez a múlt vasárnapi, Pécs elleni bajnokin is. Deutsch Bence az első félidőben rosszul fogott talajt, hordágyon vitték le a pályáról. Az első diagnózis szerint részleges oldalszalag-szakadása van a térdében, de pontos diagnózis majd csak a szerdai MRI-vizsgálat után állapítható meg. Az biztos, hogy hetekig nem számíthat rá a szakmai stáb.

A helyére Jánvári Gábor állt be, a csapat ezzel a cserével nem is maradt több védője a kispadon. Rossz hír, hogy Jánvárinak is ki kell hagynia a Kazincbarcika elleni, vasárnapi összecsapást, mert megkapta az ötödik sárga lapját, vagyis le kell töltenie az automatikus egymeccses eltiltást.

A klub beszámolt arról is, hogy a korábbi hírekkel ellentétben mégsem tört el a bokája a két hete megsérült Szokol Zsoltnak, így a zúzódás után elkezdheti a munkát, és 3-4 hét múlva pályára léphet.

Baki Ákos és Pekár László állapota javul, van arra esély, hogy ott legyenek vasárnap a keretben.