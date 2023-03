A Nyíregyháza remekül kezdett, elsősorban az előző meccsen kiállított Rytis Pipiras villogott, buzgott benne a bizonyítási vágy, az első két hármasát bedobta, nem sokkal később két kettest és három büntetőt is a helyére tett, így csapata első 15 pontjából 13-at ő szerzett. A jó támadások mellett remekül védekeztek a mieink, ám Erik Copes három és fél perc után beütötte a második személyi hibáját. Az ő kiválásával a Cápáknak meggyűlt a bajunk a lepattanózással, a hazaiak egymás után háromszor is második esélyből értek el kosarat. Idővel mindkét oldalon játékba lendültek a játékmesterek, Darius Perry és Desmond Washington – az ő pontjaik lényegében kiváltották egymást az első negyed végén.

A Szeged pontatlanabbul játszott, míg nálunk szépen járt a labda, újabb jó akció végén Copes kosarával már 33–18-ra vezetett a Blue Sharks. Sajnos ekkor elkapták a ritmust a hazaiak, tudtak rohanni és zsinórban szerzett hét ponttal zárkóztak. Itt megint Pipiras vette hátára a csapatát, büntetőkkel, hármassal, zsákolással és egy akció befejezéseként egymás után újabb kilenc pontot pakolt fel a táblára (25–42). A félidő utolsó percében Copes hatalmas blokkja után Kiss Benedek vágott be egy hármast, majd sajnos érkezett is egy tripla válaszként, így is fantasztikus első félidőt zárt a Hübner (34–49).

A nagyszünetről is jól jöttek ki a Cápák, Copes közelije után Pipiras negyedik hármasával már hússzal vezettek (34–54). A vendégek ezután megálltak támadásban, rosszul választották meg a dobóhelyzeteiket, a Szedeák pedig a korábbiaknál agresszívabban támadta a gyűrűt. Washington extra dobásai után Bazsó Brúnó kosara megnyugtató volt, majd Perry hármasa is hasonlóan hatott (52–63).

Tizenegy pontos különbséggel kezdődött meg a záró játékrész, de a Szeged játszott nagyobb lendülettel, másfél perc alatt ötre zárkózott, és az időkérés sem segített, Washington vezetésével 14–0-t ment és fordított (66–63) a házigazda. Bazsó Brúnó nagy hármassal tartotta a lelket a mieinkben, ám a hazai gárda két amerikai kisembere nagyon könnyen megtalálta az utat a gyűrűig. A Szedeák folyamatosan betalált kintről és egyre nagyobb előnybe került, a Blue Sharks szétestünk, így az utolsó két percre nem maradt izgalom.

Kosárlabda: NB I./A, 21. forduló

Naturtex-SZTE-Szedeák–Hübner Nyíregyháza BS 85–74 (18–25, 16–24, 18–14, 33–11)

Szeged, Városi Sportcsarnok, v.: Papp, Farkas, Fodor.

Szeged: Washington 29/15, Polányi, Nicholson 17/3, Bognár 12/3, Roberson 14. Csere: Person 13, Balogh, Kerpel-Fronius. Vezetőedző: Nikola Lazic.

Nyíregyháza: Perry 22/3, Kiss 5/3, Bazsó 5/3, Pipiras 29/12, Copes 10. Csere: Kone 3, Dickerson, Fazekas. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 3–8, 5. p.: 5–13, 7. p.: 11–13, 8. p.: 12–18, 10. p.: 16–23, 13. p.: 18–33, 14. p.: 25–33, 16. p.: 25–38, 17. p.: 25–42, 20. p.: 31–49, 21. p.: 34–54, 26. p.: 48–56, 29. p.: 52–63, 33. p.: 58–63, 33. p.: 66–63, 38. p.: 79–70.