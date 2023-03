Nem került könnyebb helyzetbe a Kisvárda tartalékcsapata az NB III.-as labdarúgó-bajnokság keleti csoportjának huszonhetedik fordulóját követően, miután egy remek színvonalú mérkőzésen 1–1-s döntetlent játszott a kis Loki otthonában. Nem kezdődött jól az összecsapás a rétközi egylet számára, mivel a debreceniek már a nyolcadik percben előnybe kerültek, amit az első játékrész derekán Heles egalizált. Több gól már nem esett, így egy ponttal gazdagodott a Várda, amely ezzel nem került jobb pozícióba, hiszen az osztályozós, tizenhetedik helyről várja a folytatást.

Pontosztozkodás Debrecenben

– Jó iramú, magas színvonalú játékot hozott az első félidő – mondta el az összecsapásról lapunk megkeresésére Gerliczki Máté vezetőedző. – Mindkét csapat a letámadást erőltette, így a minőség igencsak hasonlított arra, mint amit hétről-hétre a televízióban lehet látni, már ami az ötlettel teli felépített támadásokat illeti. A fordulás után jóval intenzívebbé vált a szél, minek után mi is, de a debreceniek is visszább vettek, ekkor már egyik fél sem kockáztatott, ennek kapcsán pedig maradt az igazságos pontosztozkodás.

Eközben a Sényő-Carnifex FC a Hajdúszoboszlót látta vendégül, a tipikus egygólos meccset pedig Schmidt Péter találata döntötte el, ezzel a tabella tizenharmadik helyére repítve a csapatot. Azt az alakulatot, amely a 2023-as naptári évben egy döntetlen és egy vereség mellett már az ötödik sikerét aratta.

A fegyelmezettség volt a kulcs

– Nagyon megnyugtató érzés tud lenni az, amikor egy hátradőlős mérkőzésen nagy arányban nyerünk – értékelte a találkozót Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – Ettől csak egy szebb van, amikor kevés helyzetből, egyetlen gólt lőve szerezzük meg a három pontot. Ez történt most is. Végig fegyelmezetten játszottunk, mind támadásban, mind pedig védekezésben. Persze ehhez hatalmasat kellett küzdenie a srácoknak, de a fiúk ezt most maradéktalanul meg is tették, ezért pedig óriási gratuláció jár.

A bajnokság hétközi fordulóval folytatódik, melynek során a Kisvárda II. a Vasas tartalékcsapatát fogadja a Várkertben, míg a Sényő a kiesés elől menekülő Egerhez látogat - természetesen ismételten csak győzelmi reményekkel. A hétvégén Diósgyőrbe, a DVTK II.-höz utazik a rétközi gárda, a nyírségi alakulat pedig az élmezőnybe igyekvő Pénzügyőrt látja vendégül.