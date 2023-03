Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 15. forduló, tippelő

Nyírerdő csoport

Tippel: Gombkötő Sándor, a Pátroha játékos-edzője.

Ajak (4.)–Gergelyiugornya (2.): – Mindkét csapat számára csalódás volt az első tavaszi forduló. A meccsen bármilyen eredmény előfordulhat, de ha az Ugornya életben akarja tartani a bajnoki címről szőtt álmait, akkor mindenképpen nyernie kell.

Szabolcsveresmart (13.)–Újdombrád (1.): – Amíg a megfiatalított szabolcsveresmarti csapat bírni fogja erővel, megnehezíti a vendégcsapat dolgát, de nem ez az a meccs, amin a vendégek bukni fognak.

Fényeslitke (11.)–Ladányi TC (6.): – Mindkét csapat jól kezdett, de a vendégeket esélyesebbnek érzem.

Gyulaháza (7.)–Nyírkarász (12.): – A gyulaházi csapat jól erősített a télen, és hiába a kis „El Clásico”, magabiztosan otthon tartja a három pontot.

Vaja (3.)–Tuzsér (10.): – A Tuzsér jól igazolt a télen, de ha a Vaja tartani akarja az eső két csapattal a tempót, akkor be kell húznia a mérkőzést.

Pátroha (8.)–Záhony (5.): – Mi jól kezdtük a szezont, nem úgy, mint a vendégek, de a záhonyi csapat tele van rutinos és jó játékosokkal. Nehéz mérkőzésre számítok, de bízom a három pont megszerzésében.

A Baktalórántháza szabadnapos.

A csoport állása

1. Újdombrád 12 9 1 2 33-16 28

2. Gergelyiugornya 13 8 3 2 41-20 27

3. Vaja 13 7 2 4 33-19 23

4. Ajak 13 6 4 3 26-14 22

5. Záhony 13 6 4 3 25-20 22

6. Ladányi TC 13 7 - 6 18-21 21

7. Gyulaháza 13 6 2 5 35-23 20

8. Pátroha 13 5 5 3 23-17 20

9. Baktalórántháza 13 4 2 7 27-32 14

10. Tuzsér 13 4 - 9 20-34 12

11. Fényeslitke 13 3 1 9 21-45 10

12. Nyírkarász 13 2 4 7 19-45 10

13. Szabolcsveresmart 13 2 2 9 21-36 8

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Géczi Péter, a Szakoly játékos-edzője.

Tiszavasvári (4.)–Geszteréd (12.): – Tiszavasváriban nem sok babér szokott teremni a geszterédi csapatnak, de most az is bravúr lesz, ha a vendégek rendesen ki tudnak állni.

Levelek (6.)–Tiszalök (5.): – Két stabil csapat. A tippem döntetlen.

Kálmánháza (10.)–Biri (7.): – Szerintem az egy pontnak egyik csapat se örülne, mert már mindkét csapat ki van éhezve a győzelemre.

Rakamaz (9.)–Kótaj (2.): – Jó benyomást tett rám a Rakamaz játéka, de úgy tudom, Kótajban továbbra is egy cél van, megnyerni a bajnokságot, ahhoz pedig nem szabad pontot veszítenie.

Nagykálló (1.)–Szakoly (3.): – Remélem, jó hangulatú, kemény, de sportszerű derbi lesz vasárnap. Ősszel otthon vereséget szenvedtünk, ezért itt az idő, hogy revansot vegyünk a Nagykállón.

Az Apagy és a Nyírlugos szabadnapos.

A csoport állása

1. Nagykálló 12 10 1 1 36-12 31

2. Kótaj 12 9 2 1 42-8 29

3. Szakoly 12 8 2 2 38-28 26

4. Tiszavasvári 12 8 1 3 32-15 25

5. Tiszalök 12 6 2 4 38-30 20

6. Levelek 12 4 3 5 23-30 15

7. Biri 12 4 2 6 25-28 14

8. Apagy 12 2 6 4 36-32 12

9. Rakamaz 12 3 2 7 25-29 11

10. Kálmánháza 12 3 1 8 17-31 10

11. Nyírlugos 11 2 2 7 17-35 7

12. Geszteréd 11 - - 11 12-63 0

Gémtech csoport

Tippel: Elek László, a Milota edzője.

Tisztaberek (7.)–Nyírvasvári (4.): – Ha a felkészülési meccsek eredményeit nézzük, akkor egyértelműen a vendégeket tartom az esélyesebbnek, de a bajnokik hangulata teljesen más. Az erőnléti tényezők fognak dönteni a csapatok első meccsén.

Sonkád (8.)–Fehérgyarmat (6.): – Úgy tudom, ezt a meccset Kölcsén rendezik, ezért a vendégeknek nagyon nehéz dolga lesz műfű után ilyen pályán futballozni. A hazaiak viszont már otthon érzik magukat rajta, ennyivel őket érzem előrébb.

Őr (13.)–Csengersima (1.): – A múlt heti bravúreredmény most nem fog megismétlődni, vendéggyőzelmet tippelek.

Ópályi (10.)–Kocsord (5.): – Két csalódott csapat mérkőzésén talán a nyugodtabb öltözői hangulat, illetve a játékosok erősebb akarata dönthet.

Vámosoroszi (2.)–Encsencs (3.): – A jelenlegi tabella szerint a forduló rangadója. Vámosorosziban nagyon nehéz megfelelő eredményt elérni. Érzéseim szerint a hazaiak behúzzák ezt a meccset.

Milota (12.)–Nagydobos (9.): – Tudom, hogy nagyon erős a dobosi csapat és nem mi vagyunk a meccs esélyesei, ettől függetlenül szeretnénk szoros meccsen pontot szerezni.

A Szatmárcseke szabadnapos.

A csoport állása

1. Csengersima 13 10 1 2 57-19 31

2. Vámosoroszi 13 9 2 2 41-14 29

3. Encsencs 13 7 2 4 48-26 23

4. Nyírvasvári 12 7 2 3 33-14 23

5. Kocsord 13 7 2 4 28-29 23

6. Fehérgyarmat 12 7 - 5 28-21 21

7. Tisztaberek 12 6 3 3 28-21 21

8. Sonkád 13 5 1 7 26-38 16

9. Nagydobos 13 4 3 6 32-26 14

10. Ópályi 13 4 2 7 17-32 14

11. Szatmárcseke 13 3 1 9 22-51 10

12. Milota 13 3 - 10 17-48 9

13. Őr 13 1 1 11 12-50 4