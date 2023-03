Az előző hazai mérkőzésen kiállított Brane Savic vezetőedző nem ülhetett le a kispadra, így a csapatot Balogh Balázs másodedző vezényelte, akinek munkáját Kovács Tibor szakmai igazgató segítette.

Lendületesen kezdett a nyíregyházi egylet, az első három percben a jó védekezés és a gyors ellentámadások révén Földesi Norbert háromszor is betalált a triplavonal mögül, magabiztos előnyhöz juttatva a házigazdát. A folytatásban sem lassított a NYÍKSE, a csapat új amerikai légiósa, Joseph Prophet is gyorsan megszerezte első pontjait hazai pályán, de Asztalos István és Skorcov Gergő is kivette a részét a támadójátékból, melynek eredményeképpen 24–9-el ért véget az első felvonás.

Megnyugtatónak tűnt a vezetés, de nyilván a hazai közönség már tudta, a jó kezdésre nem alapozhatnak, hiszen többször is veszített már a csapat nagy előnyről. A szurkolásban nem volt hiba, dobbal, kürttel, biztatással segítették a játékosokat a nézőtérről. A második tíz percet egy újabb szabolcsi tripla nyitotta, s habár támadásban ekkor kissé akadozott a gépezet, a jó védekezésre építve tartotta a vendéglátó a bő tíz pontos előnyét, ráadásul a nagyszünethez közeledve újfent megrázta magát, így 42–28 köszönt vissza a félidőben az eredményjelzőről.

A harmadik negyed mondhatni a szokásos koreográfia szerint kezdődött, az első percekben nem tudott kosarat dobni a hazai alakulat, az átmeneti pontcsendet Végső Bálint zárta le, aki egy tripla után egy duplát is a helyére küldött, majd két újabb trojkával immáron húsz pont fölé növelte az előnyt.

Az utolsó játékrész első két perce sok hibával és szinte kosár nélkül pörgött le, de aztán Asztalos és Prophet is betalált. A záró sípszóig lendületesen játszott a NYÍKSE, így meg is maradt a nagy különbség, hiszen végül 87–48-ra verték meg a tabella harmadik helyén álló Sopront.

Az alapszakaszból egy mérkőzés van még hátra, a jövő héten a Pénzügyőr otthonába látogat a vármegyei gárda.

A rájátszásban a kilencedik helyezett a tizenkettedikkel, míg a tizedik a tizenegyedikkel játszik. A párharc két győzelemig tart, majd a két nyertes dönti el a szintén két sikerig tartó összevetésben a kilencedik-tizedik hely sorsát, míg a vesztesek a kiesés elkerüléséért küzdenek.

Férfi NB I/B Zöld csoport, 25. forduló

NYÍKSE Szegfű Bútor–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 87-48 (24-9, 18-19, 20-8, 25-12)

NYÍKSE: Prophet 9/3, Gáspár 8/3, Végső 20/12, Földesi 13/9, Skorcov 4. Csere: Vida 4, Cvijin 3, Asztalos 17/3, Kurucz 3/3, Szilasi 6/6, Irinyi -.

Balogh Balázs: – Örülünk, hogy nyertünk, gratulálok a fiúknak. Ez nagyon kellett a sok vereség után. Gratulálunk a Sopronnak, mert végig harcoltak. Tudjuk, hogy nem a legerősebb kerettel érkeztek, de szinte végig tudtuk játszani azt amit akartunk, irányítottuk a mérkőzést. Új, amerikai játékosunk egyre jobban beilleszkedik és egyre hasznosabb tagja a csapatnak. Fontos lesz a playoff miatt a következő mérkőzés, de, ha ilyen összeszedetten és végig dinamikusan tudunk játszani a folytatásban, akkor van mit keresnünk a rájátszás mérkőzésein is. Keményen dolgozunk majd a bajnokság végéig.