A Hübner Nyíregyháza BS nyolc napon belül a második hosszú út után a harmadik mérkőzését játszotta szombat este Székesfehérváron. Fáradtság ide vagy oda, jól kezdtek a Cápák. Az első percekben Darius Perry szerezte a vendégek kosarait, amikre Alba-hármasok jöttek válaszul. A nyíregyháziak amerikai irányítójához csatlakoztak a társak is pontszerzésben, Kiss Benedek például szép kettes után bevágott egy távolit. Jól szállt be DeMarco Dickerson, aki előbb gyönyörű passzt osztott ki Erik Copesnak, majd Sidiki Kone-nak is, később zsákolt lerohanásból és akrobatikus ziccert is dobott. A Blue Sharks a látványos jelenetek mellett a másik oldalon könnyen kapta a kosarakat, a negyed utolsó másodpercében is egy hármas landolt a gyűrűjében. A hazaiak ezzel a dobással hétből öt triplával zárták a játékrészt.

A Cápák rosszul kezdték a második negyedet, hiszen eladott labdák mellett a lepattanókat sem szedték jól. A támadójátékukat viszonylag gyorsan összeszedték, Rytis Pipiras hármasával újra vezettek a 12. percben, ám innentől nagyon megállt a csapat. A végig remeklő Quincy Ford folyamatosan faultokat harcolt ki, a 17. percben Quenton DeCosey hármasával állt be a tíz pontos különbség, ami a folytatásban csak tovább nőtt. A hosszú kosárcsendet Perry zárta le egy ziccerrel, de ekkor már tizennyolc pont volt a hátránya a csapatának. A 19. percben Bazsó Brúnó az első nyíregyházi büntetőket dobhatta (az Alba ekkor 13-nál járt).

A harmadik negyedben Pipiras és Dickerson szép megmozdulásinak örülhettünk, de a távoli dobások nem nagyon mentek be és hátul nem sikerült lelassítani az Albát, elsősorban Somogyi Ádám volt megállíthatatlan.

A játékrész végén Pipiras hármasával még felcsillant a remény, hogy a Blue Sharks tarthatja magát. A Cápák remekül kezdték a negyedik etapot: Erik Copes két közelije után a litván légiós két büntetőt is bedobott, ezzel 79–66-ra alakítva az eredményt. Ekkor a hazaiak válogatott kiválóságai, Somogyi és Vojvoda gondoskodott róla, hogy ne maradjon izgalom a végére.

A Nyíregyházának a bajnokság egyik legjobb csapata ellen nem volt győzelmi esélye, de sok pozitívumot láthattunk, amire lehet építeni a továbbiakban.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 23. forduló

Arconic-Alba Fehérvár–Hübner Nyíregyháza BS 103–84 (26–24, 31–18, 22–18, 24–24)

Alba Regia Sportcsarnok, v.: Praksch, Söjtöry, Major.

Alba: Pongó 3/3, Somogyi 23/15, DeCosey 9/6, Ford 26/9, Philmore 11/6. Csere: Takács Mi. 5/3, Vojvoda 18, Diong 8, Szabó, Takács Ma. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Nyíregyháza: Perry 19/3, Kiss 7/3, Bazsó 2, Pipiras 19/9, Copes 17. Csere: Dickerson 18/6, Kone 2, Szobi, Bonifert. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5–2, 4. p.: 5–6, 5. p.: 13–16, 9. p.: 19–22, 12. p.: 28–28, 14. p.: 32–33, 19. p.: 54–36, 20. p.: 55–42, 22. p.: 60–46, 25. p.: 68–46, 27. p: 75–50, 32. p.: 79–66, 35. perc: 91–72, 37. p.: 93–78.