Újabb Szpari játékos kapott meghívást a korosztályos válogatottba. Ezúttal Németh Kamilla csatlakozhatott az U19-es nemzeti csapat keretéhez. A Nyíregyháza Spartacus futballistája vasárnap csatlakozott a többiekhez, és szerdán tér vissza. Az U19-es csapat legközelebb áprilisban lép pályára, akkor Portugáliába utazik Eb-selejtező tornára, ahol a házigazdák mellett a szintén komoly színvonalon futballozó franciák és a román csapat lesz ez ellenfelünk – számolt be róla az mlsz.hu.

– Ami bennünk van, azt kiadjuk az Eb-selejtezőn is. A spanyol tornán mutatott szellemiséget szeretnénk továbbvinni, de hogy ott is sikeresek legyünk, még ennél is többet kell majd nyújtanunk. Mindegyik ellenfelünk másban erős, mindegyik mérkőzés másként lesz nehéz, ma azonban már nincsenek lefutott találkozók. Eredményesek akarunk lenni és kivívni a bennmaradást az A-divízióban – mondta Turtóczki Sándor, a válogatott szövetségi edzője.