A labdarúgó NB III 24. fordulójában a Kisvárda második számú csapata a Hatvant fogadta vasárnap. A találkozón a vendégek már az első percben megszerezték a vezetést, amelyet a második részben meg is dupláztak. A hazaiak azonban előbb szépítettek, majd egalizálták az állást, így egy pontot szereztek. A tavasszal remeklő Sényő tovább folytatta parádés szereplését, Kapacina Kevin triplájával hozta el a három pontot Körösladányból.

NB III., Keleti csoport, 24. forduló

Kisvárda Master Good II–Hatvan 2–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Szabó P. Kisvárda II: Esteban – Stefan, Králik P., Rubus, Szirota (Kozacsuk, 82.) – Ponomarenko, Szőr – Simon M. (Osztrusko, 36.), Nagy M. K., Honcsar (Czérna, 79.) – Himics. Edző: Gerliczki Máté. Hatvan: Menczeles – Tarjáni, Barthel, Karácsony D., Tarnóczi – Szabó R., Soós D. (Czibolya, 64.), Panyi, Dinka (Laczik, 76.) – Fellner – Sármány. Edző: Zoran Szpisljak. Gól: Honcsar ( 54., 11-esből), Nagy M. K. (72.), illetve Karácsony (1.), Sármány (68.).

Gerliczki Máté: – Két nagyon kulturáltan futballozó csapat találkozott. Emiatt alakult ki ilyen jó és élvezetes mérkőzés, ehhez a hozzáálláshoz a vendégeknek külön gratulálok. Dicséret illeti a mi csapatunkat is, mivel kétszer is felálltunk, ráadásul úgy, hogy már az első percben 0–1 volt az eredmény.

Körösladány–Sényő-Carnifex FC 2–3 (2–2)

Körösladány, v.: Kovács T. Körösladány: Kertész – Ruzsa, Wéber, Farkas J. (Csicsely), Zelenyánszki, Czirok, Papp, Pusztai, Cservenák (Szántó), Talpaló, Malkócs (Burai). Edző: Ekker Attila. Sényő: Gagyi – Klepács, Márton, Kapacina K., Kovács, Farkas, Lizá (Vámos), Nagy, Sztankó (Jócsák), Kapacina V. (Fenyőfalvi), Orosz. Edzők: Fiumei Viktor, Imrő László. Gól: Farkas J. (15.), Czirok (18.), illetve Kapacina K. (11., 31., 85.). Kiállítva: Farkas M (69.).

Imrő László: –Az első félidőben jól oldottuk meg a feladatunkat, nyílt játék folyt a pályán. A kiállítás után azonban változtatnunk kellett, az eredmény megóvására törekedtünk. Pontrúgásból volt egy lehetőségünk, amelyet ki is használtunk. Annak a Körösladánynak az otthonában rúgtunk három gólt, amely eddig csupán kilencet kapott hazai környezetben.

További eredmények: DEAC–Tiszafüred, BVSC Zugló–DVTK II. 1–1, Hajdúszoboszló–Vasas II. 0–3, Eger–DVSC II. 0–0, Pénzügyőr–Füzesgyarmat 3–2, Tiszaújváros–Békéscsaba II. 3–0, Jászberény–Karcag 0–6, BKV Előre–Putnok 1–3.

A bajnokság állása

1. BVSC Zugló 24 18 6 - 57-10 60

2. Putnok 24 15 4 5 42-27 49

3. DEAC 23 12 4 7 36-20 40

4. Tiszafüred 24 11 6 7 40-35 39

5. Karcag 24 11 5 8 34-28 38

6. Körösladány 24 10 8 6 39-31 38

7. DVSC II. 22 11 3 8 44-35 36

8. Hajdúszoboszló 23 10 6 7 35-28 36

9. Pénzügyőr 24 10 5 9 35-34 35

10. BKV ELŐRE 24 10 4 10 31-31 34

11. Hatvan 24 10 3 11 38-45 33

12. Füzesgyarmat 24 8 8 8 32-35 32

13. Vasas II. 24 9 4 11 52-42 31

14. Sényő 24 8 6 10 36-46 30

15.DVTK II. 24 8 5 11 31-36 29

16. Eger 24 8 4 12 28-35 28

17. Kisvárda II. 24 7 7 10 34-30 28

18. Tiszaújváros 24 6 4 14 30-54 22

19. Jászberény 24 4 4 16 23-55 16

20. Békéscsaba II. 24 2 4 18 30-70 10