A Budafok elleni kellemetlen kupakudarc után arra készült a Kisváda Master Good SE, hogy szombaton megszerezze ide második győzelmét a az élvonalbeli bajnokságban. Igazi rangadó várt a rétköziekre, hiszen a náluknál egy ponttal többet gyűjtő második helyezett Kecskemétet fogadták a Várkerti stadionban. A két gárda ebben az esztendőben hajszálra azonos produkcióval rukkolt ki, öt mérkőzésükből négy döntetlen mellett egyet nyertek meg, mindeközben hét gólt szereztek és hatot kaptak. A találkozó előtt mindkét szakvezető arról beszélt, hogy ugyan idén még veretlenek, de az egy pontokkal nem nagyon lehet haladni.

A hazaiaknál az utóbbi időben elég sokat bizonytalankodó Hindrich Ottó helyett a télen igazolt montenegrói válogatott Danijel Petkovics kezdett a kapuban.

Fegyelmezett játékkal kezdett mindkét csapat, labdavesztés után azonnal visszazártak, minimálisra csökkentve ezzel ellenfelük lehetőségeit. Helyzet azonban akadt egyik és a másik oldalon is, előbb Leoni késett le egy beadásról, majd a másik oldalon Vágó esett össze a tizenhatoson belül, a síp azonban néma maradt. Továbbra is élénk maradt a játék, a két együttes azonban nem jutott ellenfele tizenhatosánál előrébb. Mégis adódott egy lehetőség a Kecskemét előtt, Petkovicsnak kétszer is bravúrt kellett bemutatnia. A Kisvárda elsősorban szélről próbált ellenfele védelme mögé kerülni, kísérleteik azonban nem jelentettek komoly veszélyt. Fegyelmezett, zárt védekezésből építgette támadásait a Kecskemét, de próbálkozásaikban nem volt igazi átütőerő. Némi kecskeméti fölény alakult ki a játékrész hajrájája, Karabeljov labdavesztését követően újabb lehetőség adódott a hírös városiak előtt, Banó-Szabó azonban pontatlanul célzott. A félidő végén megszerezhette volna a vezetést a Kisvárda, Hej fejese azonban elkerülte a kaput. Rangadóhoz méltó harcot, csatát hozott az első negyvenöt perc, a játék minősége viszont hagyott kívánni valót maga után. Többször veszélyeztetett a Kecskemét, a döntetlen állás azonban mégis igazságosnak tűnt a mérkőzés felénél.

A folytatásra mindkét szakvezető egyet változtatott, a hazaiaknál Mesanovic helyett a télen igazolt Szpaszics futott ki a második negyvenöt percre, míg a kecskeméti csapatban Meszhit Nikitscher váltotta. Bátrabban vetették bele magukat a küzdelembe a vendégek, rövid időn belül kétszer is veszélyeztettek. Erőfeszítéseiket aztán siker koronázta, Katona bombagóllal megszerezte a vezetést a Kecskemétnek. A találat felébresztette az addig álmoskásan játszó hazaiakat, Karbeljov vállalkozott, ez volt a Kisvárda első kaput eltaláló lövése. Nem sokkal később Leoni próbálkozott.

A folytatásban eredményesen őrizte előnyét a Kecskemét, zártan, kapujuk elé betömörülve fegyelmezetten védekeztek, amely ellen nem volt ellenszere a Kisvárdának. Az utolsó negyedórára hármat is cserélt a Kisvárda szakvezetése, szinte felbillent a pálya, sorra alakították ki a helyzeteket, de csak lesgólig jutottak. Így a hazaiak elveszítették idei veretlenségüket.

Kisvárda Master Good–Kecskeméti TE 0–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1750 néző, v.: Bognár (Szert, Belicza). Kisvárda: Petkovics – Hej, Széles, Kovacic, Leoni (Alic, 78.) – Karabeljov (Navrátil, 78.), Ötvös – Melnik, Makowski, Camaj (Vida, 78.) – Mesanovic (Szpaszics, a szünetben). Edző: Török László. Kecskemét: Varga B. – Szabó, Vágó, Belényesi – Nagy K., Szuhodovszki (Rjaskó, 90+2. p.), Meszhi (Nikitscher, a szünetben), Zeke – Banó-Szabó (Szalai, 74.), Tóth B. (Horváth, 84.), Katona (Májer, 74.). Edző: Szabó István. Gól: Katona (54.).

Percek, események

9. perc: Mesanovic jobb oldali, lapos beadásáról éppen csak lemarad a bevetődő Leoni.

11. perc: Szohodovszki bal oldali szabadrúgása éppen csak magas az ötösre érkező Szabónak. Vágó elesik, reklamál, mert megrántotta őt a kezénél fogva Karabeljov. Szöglettel folytatódott a játék.

37. perc: A félpályánál Szuhodovszki szerelte Karbeljovot, majd indította Banó-Szabót, aki tizenegy méterről a bal sarok mellé rúgta a labdát.

45+3. perc: Leoni ívelte középre bal lábbal a szabadrúgását, Hej azonban ötösről föl fejelt.

50. perc: Zeke bal oldali, lapos beadását nem eléggé pontosan készítette le a 11-espontról Szuhodovszki. Katona ballal a léc fölé lő estében az ötös bal sarkáról.

54. perc: Szuhodovszki szerez labdát a felezőnél, majd Katonához passzolt, aki 22 méterről, középről jobbal kilőtte a kapu jobb felső sarkát, 0–1.

58. perc: Karabeljov lő jobbal kapura 12-ről, kissé jobbról, varga könnyedén hárítja az erőtlen kísérletet.

61. perc: Leoni ballal 21-ről, középről veszi célba a jobb alsó sarkot, Varga vetődve védett.

84. perc: A kiugró Szpaszics az ötös sarkáról a hálóba passzol, találatát azonban les miatt érvénytelenítik.

Mesterszemmel

hamarosan...