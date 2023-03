Alakul, formálódik a Kisvárda Master Good SE következő szezonbeli kerete. Mint arról korábban beszámoltunk, idény végén távozik Udvardi Laura, Bouti Fruzsina és Veronika Habánová, érvényes szerződéssel rendelkezik Akijama Nacumi, Sápi Gréta és Nikoleta Trúnková. További egy évvel hosszabbította meg kontraktusát hat játékos, köztük Karnik Szabina is. Szabina két nagyon jól sikerült szezon után hagyta el az MTK-t és 2019 nyarán hazaigazolt Debrecenbe, ahol azonban elmaradt attól a formájától, amelyet elvárt magától, kevés játéklehetőséghez jutott. Így ki akart szakadni abból a környezetből, ezért igazolt Kisvárdára, ahol már a harmadik idényét tölti.

– Visszatekintve úgy érzem, hogy jó döntést hoztam. Ismét formába lendültem, jól ment a játék egy súlyos sérülés azonban megálljt parancsolt. A hosszú felépülés és rehabilitáció után fokozatosan visszanyertem formámat. Igyekszem jó szinten kézilabdázni, bár lassan felettem is eljár az idő, az idősebb játékosok közé tartozom már – fogalmazott a 33 éves jobbátlövő. – Sok időt töltök a pályán, a tőlem telhetőt mindig megteszem – tette hozzá.

– Kisvárda a második otthonommá vált, jó a kapcsolatom nemcsak a csapattársaimmal, hanem a kézilabdában, a kézilabdáért dolgozókkal is. A várost is úgymond belaktam, az utcán rendszeresen megállítanak és érdeklődnek, hogy mi van a csapattal, velem, ez pedig jó érzéssel tölti el az embert. Az sem mellékes, hogy közel van Debrecenhez. Így nem volt nehéz meghoznom ezt a döntést – árulta el a csapatkapitány, hogy miért hosszabbított még egy évet.

A Kisvárda érkezése után évről évre fejlődött, először 18 pontot gyűjtve kilencedik helyen végzett, amelyet megfejelt egy Magyar Kupa négyes döntős szerepléssel, legutóbb pedig 24 pontot szorgoskodva a hetedik helyen fejezte be a pontvadászatot. Az időközben edzőt váltó rétköziek az aktuális kiírásban eddig 14 pontot szereztek és a kilencedik helyről várják a hátralévő nyolc fordulót.

- Nálunk nincsenek "nagy sztárok", ahhoz hogy ez a kis csapat eredményes tudjon lenni, mindenkire szükségünk van, nem elég ha csak 1-2 játékos nyújt extra teljesítményt, mindenkinek száz százalékig bele kell fektetnie az energiáját ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni. Szerencsére ez társaság ilyen, mindig a legjobbra törekszik. Pályafutásom során már volt részem edzőváltásban, amikor 2015-ben Debrecenben Varga Józsefet a szlovén Tone Tiselj váltotta. Általánosságban elmondható, hogy ilyenkor új impulzusok érik a csapatot. Az tagadhatatlan, hogy ez ad egy kis extra motivációt, hogy az új edződnek is bebizonyítsd helyed van a pályán. Van bennem bőven hiányérzet eddigi szereplésünkkel kapcsolatban, az elejére kívánkozik az őszi Budaörs elleni mérkőzésünk, tavasszal pedig a fehérvári meccs miatt keserű a szánk íze. Sűrű azonban a középmezőny, ezért bízom benne, hogy, ha a szerencse sem pártol el tőlünk, akkor pontokat gyűjtögetve képesek leszünk előrébb lépni a tabellán. Ez a csapat összekapaszkodva, egymást motiválva meg tudja csinálni. Vannak előttünk olyan mérkőzések, amelyeken úgymond kötelező a győzelem, de jó néhány találkozón bennünk lehet a meglepetés is – zárta Karnik Szabina.