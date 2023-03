Szombaton az élvonalba ismét feljutó NEKA vendégeként folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. Bohus Beáta és Siti Beáta együttese tizenhat veresége mellett mindössze a Békéscsaba ellen szerzett két pontot, Dunaújvárosban pedig döntetlenre végzett, így az élvonal egyik biztos kiesőjének számít. Ezzel szemben a szabolcsiak jó formát futnak, legutóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, köztük a Vác ellenit is, így joggal lehetnek bizakodóak a balatonboglári mérkőzéssel kapcsolatban.

Ettől függetlenül a kisvárdai szakmai stáb tisztában van vele, hogy egy lendületes, harapós együttessel találkoznak, hiszen a a játékosok ezeken a mérkőzéseken „adhatják” el magukat az élvonalba, gondoljunk csak az NB I.-ben éppen Kisvárdán bemutatkozó Szabó Ninára, vagy a szabolcsiakat most is erősítő Juhász Grétára és Mérai Majára. A vendégek kizárólag fiatal magyar játékosokból álló keretének átlagéletkora alig tizenkilenc év, amivel az együttes szinte biztosan a női NB I.-es mezőny legfiatalabbja. Nagy előnyük, hogy teher nélkül játszhatnak, küzdenek, harcolnak, próbálják bizonyítani erősségeiket. Kétfajta védekezést is jól alkalmaznak, egy nyitottat és a hatos zónát is, emellett lassú lefolyású, jól megkomponált támadásokat vezetnek.

– Nem becsüljük le őket, ezt egyik ellenfelünkkel sem tesszük. Megfelelő tisztelettel készülünk és arra törekszünk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön. Érvényre kell juttatnunk a nagyobb rutinunkat, tapasztalatunkat és talán a nagyobb játéktudásunkat. A Vác elleni bravúrnak csak akkor van értelme, ha ezen a mérkőzésen is megszerezzük a két pontot – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

Fordított felállásban decemberben találkoztak a felek, akkor mindössze tizenöt gólt kapva, magabiztosan tartotta otthon a két pontot a Kisvárda.

– Az már a múlt, nekünk a mostani mérkőzésre kell koncentrálnunk. Fontos lesz, hogy fegyelmezetten, mégis felszabadultan kézilabdázzunk, ne menjen át görcsösségbe a játékunk, mert az negatívan hathat. Türelmesen kell védekeznünk, mert nagyon hosszan támadnak, a legfontosabb, hogy tartsuk a koncentrációt és egységes csapatként kiharcoljuk a győzelmet – zárta Bányász-Szabó Valéria.