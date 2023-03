Győzelmeket és vereségeket is hozott az elmúlt ét uránpótláskorú focistáin számára. No, meg ikszet is. A várdai fiatalok legyőzték a Diósgyőrt, az Illés Akadémiát, ám alul maradtak a Pakssal és a Puskás Akadémiával szemben. A tarpaik nyertek, a Szpari fiataljai Újpesten ikszeltek, itthon nyertek a lilák ellen. (Edzői nyilatkozatok: kisvardafc.hu és nyíregyhazaspartacus.hu)

U19. B Csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Diósgyőri VTK 2–0 (1–0)

Várda LA: Ponomarenko – Kozacsuk, Osztrusko (Jene), Babics (Kobeljas), Muromszkij, Szirota, Zizics, Adu, Rózsa, Jónás (Poludnjak), Ésik (Kapott). Edző: Csernijenko Ruszlan. Gól: Osztrusko (27.), Ésik Á. (11-esből, 51.). Kiállítva: Rózsa S. (45+1.).

Csernijenko Ruszlan: – Tanulságos mérkőzést játszottunk a Diósgyőr ellen. Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, ott kellett volna lezárnunk a meccset. A második játékrészben egy emberrel kevesebben voltunk, de a vendégeknek nem volt helyzete. Abban kell fejlődnünk, hogy fölösleges dolgokat ne csináljunk a pályán. Teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Gratulálok a csapatnak!

C csoport

Újpest-Nyíregyháza Spartacus 2-2 (0-1)

Nyíregyháza: Jóbi, Spisák, Szopkó, Cseh (Forgó), Garda(Czimer-Nyitrai), Chrien, Konzili, Virányi, Asztalos (Tomasovszki), Balogh (Kiss), Horváth. Vezetőedző: Lengyel Roland. Gól: Rajnai (62., 87), illetve Cseh (36.), Virányi (72.)

U17. A csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Illés Akadémia-Haladás 2–1 (2–0)

Várda LA: Kovács – Biljusz, Tenkács, Babják, Osztrovka, Krucan, V. Herc (Scsadej), Racskó (Kereszti), Bliznjuk, Klinfinszkij (Kiricsenko), Kancsij. Edző: Belényesi Miklós. Gól: Racskó (11.), Bliznjuk (39.), illetve Katona I. (84.).

Belényesi Miklós: – Hatalmas gratuláció az egész csapatnak, fontos és nagyon értékes győzelmet arattunk! Nagyot játszott minden egyes játékosunk, igazi csapat voltunk! Amit szerettünk volna látni, hogy a fejlődés folyamatos legyen egyénileg és csapatszinten, az megvalósult. Bátrak voltunk az összeállításnál, mert kíváncsiak voltunk két-három játékosunk, hogy teljesít a nem megszokott posztján. Az első félidőben minden működött amit elterveztünk, védekezés, támadás, átmenetek, csak technikai hibák voltak. A második játékrészt is jól kezdtük, de nem sikerült lezárni a mérkőzést, ekkor már megmutatta a Szombathely, miért is ilyen jó csapat, de a kapunkra nem voltak veszélyesek. Taktikai fegyelmezetlenséget követtünk el, pontrúgásból kaptunk gólt. Összességében teljesen megérdemelten szereztük meg a három pontot. Külön köszönettel tartozom a stábomnak, nehéz és nagyon komplex hét van mögöttünk, rengeteget segítettek.

B csoport

Nyíregyháza Spartacus-UTE 1-0 (1-0)

Nyíregyháza: Barancic-Kovács - Kárpátfalvi, Takács, Tóth N. (Kovalecz), Tóth M., Márton, Pók, Czimer, Veszeli (Turóczi), Bodnár, Ur. Vezetőedző: Balogh Zoltán. Gól: Czimer (26.)

ZTE-Nyíregyháza Spartacus U17 1-1 (1-1)

Nyíregyháza: Sarkadi - Ur, Kovalecz, Takács, Tóth N., Balogh, Onder, Veszeli(Márton), Jakab, Pók(Lakóczi), Bertók . vezetőedző: Balogh Zoltán Gól: Mulasics (16.), illetve Onder (12.)

Tarpa-III. Kerület 3-2 (2-0)

Tarpa: Csikan - S. Hacsek, Y. Hacsek, Sztankovics, Ehei, Shved, Boldizsár (Marinov), Burdika, Zolotoveckij, Kolesnyik (Doloh), Soima. Edző: Volodimir Kulyk. Gól: Boldizsár (23-), Kolesnyik (43.), Burdika (66.), illetve Zámbó (50., Árva (61.). Kiállítva: Sztankovics (66.).

U16. A csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Paksi FC 1–3 (1–2)

Várda LA: Nagy – Mavrodij, Csáki, Koljada, Borovszkij (Szabó), Molnár (Rudik), Kun Barati (Milik), Szikszai, Csengeri (Fedorov), Kozma (Vass). Edző: Katona György. Gól: Koljada (19.), illetve Perczel (8.), Marcsa (11.), Májik (80.). Kiállítva: Kun Á. (38.).

Katona György: – Rosszul kezdtünk, mert hamar kétgólos hátrányba kerültünk. A szépítő góllal visszajöttünk a mérkőzésbe, és akkor kezdték elhinni a játékosaink, hogy meglehet a meccs. Ült is amit kitaláltunk, de a kiállítás nagyban befolyásolta a mérkőzést. Ezután nehezen jutottunk el a kapu elé és egy figyelmetlenség után újabb gólt kaptunk, amire már nem tudtunk reagálni.



B csoport

Nyíregyháza Spartacus-Budapest Honvéd MFA 3-2 (3-1)

Nyíregyháza: Barancic-Kovács, Szalanics, Halász, Sós, Jakab, Tóth M., Balogh, Ferenczi (Tóthszegi), Onder (Kiss), Hegedűs(Bíró), Bakó. Vezetőedző: Szatke Zoltán. Gól: Onder (8.), Balogh (24.), Bakó (43.), illetve Szlovk (34., 83.)

U15. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Budapest Honvéd-MFA 1–1 (0–0)

Várda LA: Tkacsenko – Horvát, Veprik, Fedor (Bereznoj), Pekarik (Petics), Buda, Jazsik (Piros), Hodovanec (Király), Amászta, Dmuhajlov (Erdős), Lupij. Edző: Törtei Tamás. Gól: Bereznoj (68.), illetve Jarmoljuk (57.).

Törtei Tamás: – Maradt hiányérzetem bőven, mert minőségben elmaradtunk attól, amit tudunk. Azonban látva a játékosaink erőállapotát, tudva azt, hogy nagyon sokan most jöttek vissza betegségből, le a kalappal a srácok előtt, nagy munkát tettek bele, mindenki kiadta magából amit tudott.

U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Puskás Akadémia FC 2–3 (1–3)

Várda LA: B. Herc – Osztroha, Gombkötő (Oláh), Budaházi, Fodor, Hodovanec (Szarvas), Bíró (Harsányi), Nagy, Szencsenkov, Torma, Kis. Edző: Márton István. Gól: Torma (39.), Erdei (öngól, 65.), illetve Görög (24.), Somogyi (29.), Hódi (37.).

Márton István: – Rossz felfogásban kezdtük el a meccset, több nagy hibát vétettünk. Pozitívum, hogy null három után reális esélyünk volt legalább egy pont megszerzésére.



Alap csoport, Kelet

DEAC-Nyíregyháza Spartacus 0-0

Nyíregyháza: Simon - Villás, Kondor, Szenes (Dudás), Király, Uray, Novák, Juhász, Böszörményi (Túróczi), Kosztyu (Mátyás), Pradlik (Kiss)

Tudja Dávid vezetőedző: - A mai mérkőzésen önmagunkhoz képest visszafogottabban teljesítettünk mind egyéni, mind csapatszinten. Labda nélkül keveset mozogtunk, nem tudtunk létszámfölényt kialakítani a labda körül, ezért nem alakult ki gyors és folyamatos játék a részünkről. Ellenfelünk jól lezárta a területeket előttünk, igazi ziccert nem is tudtunk kidolgozni.

U13. Északkelet

Sajóvölgye Focisuli–Várda LA 0–1 (0–0, 0–0, 0–0)

Várda LA: Székely – Suba, Dovganics, Gyarmati Á., Dovbak, Szitnik, Helmeczi, Vajdics, Hadházi. Csere: Száraz, Tiscsenko, Dzsatalov, Bakk, Deniszov. Edző: Deák Béla. Gól: Szitnik (78.).