Immáron beindult a nagyüzem az utánpótlás korú focisták bajnokságaiban. Az elmúlt héten a legidősebbeknél (U19) a kisvárdaiak a vendég fehérváriak ellen biztosan nyertek, a Szpari fiataljai a Paks ellen tartották itthon a három pontot. A 17 esztendősöknél a kisvárdaiak Pakson diadalmaskodtak, a Szpari pedig a vendég Újpest ellen nyert. A tarpaiaknak nem termett babér a Honvéd vendégeként. (Edzői nyilatkozatok: nyíregyhazaspartacus.hu és kisvardafc.hu)

U19 B csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Mol Fehérvár 3–1 (1–0)

Várda LA: Popovics – Kozacsuk (Kapott), Poludnjak, Babics, Muromszkij, Adu, Zizics, Jónás (Racskó), Rózsa (Jene), Ésik (Bokor), Puporka. Edző: Csernijenko Ruszlan. Gól: Ésik (24.), Puporka (60. és 83.).

Csernijenko Ruszlan: – Szervezett csapat ellen játszottunk, de nem engedtük, hogy a saját stílusában futballozzon. Nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és akár már az első félidőben eldönthettük volna a pontok sorsát, hiszen a vezető gólunk mellett két nagy helyzetet is kihagytunk. Nagyon akartuk ezt a győzelmet, és bár kevés volt a folyamatos játék, annak a kérésnek megfeleltek a srácok, hogy végig kezdeményezően léptek fel. Ezt is figyelembe véve teljesen megérdemelten nyertünk, a három szerzett gól pedig külön is dicséretes.

C csoport

Nyíregyháza Spartacus-Paks U19 2-0 (0-0)

Spartacus: Sarkadi - Spisák, Szopkó, Cseh (Juhász), Garda, Chrien (Forgó), Konzili, Bertók (Czimer-Nyitrai), Asztalos, Virányi (Kiss), Szabó L. (Balogh). Edző: Lengyel Roland. Gól: Sirsák (47.), Juhász (83.) Lengyel Roland: - Remek egyéni és csapatteljesítményt nyújtottunk. Védekezésben határozottak, támadásban lendületesek voltunk. Több komoly gólszerzési lehetőséget dolgoztunk ki, jobb helyzetkihasználással nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna a kulturáltan játszó paksi csapat ellen. A 60. percben volt egy kis visszaesés, de a jól beszálló cserejátékosokkal ismét fölénybe kerültünk, és egy szép támadás végén el is döntöttük a mérkőzés kimenetelét. Gratulálok az egész csapatnak!

U17 A csoport

Paksi FC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–2 (0–0)

Várda LA: Kovács – Krucan, Tenkács, Babják (Scsadej), Osztrovka, Klinfinszkij (Kereszti), Kun Á. (Kiricsenko), Herc (Bojcsuk), Bliznjuk, Biljusz, Kancsij. Edző: Belényesi Miklós. Gól: Kancsij (63.), Bliznjuk (84.).

Belényesi Miklós: – Hatalmas gratuláció az egész csapatnak, óriási győzelmet arattunk a nagyon jó, szervezett, taktikus Paks ellen! Az első perctől kezdve látszott rajtunk, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést. Igazi férfias küzdelmet láthattunk a pályán, sokkal közelebb volt a felnőtt labdarúgáshoz, mintsem az utánpótláshoz, nagy taktikai csata dúlt mindkét félidőben. Jobbnál jobb teljesítményeket láttunk a játékosainktól, egymást múlták felül akaratban és játékban. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, minden nap bizonyítják, hogy milyen jó emberek, játékosok, és ha ugyanígy dolgoznak tovább, sok örömet fognak szerezni a kisvárdai labdarúgást kedvelőknek!

B-csoport

Honvéd-Tarpa 2-1 (0-0)

Tarpa: Csicskan - Záhijev, S. Hachek, Y. Hacsek, Stankovics (Ehei), Shved, Boldizsár, Burdika (Doloh), Zolotoveszkij, Kolesnyik, Soima. Edző: Voldomir Kulyk. Gól: Balogh (50.), Hancz (93.), illetve Soima (91.)

C csoport

Nyíregyháza Spartacus-UTE 1-0 (1-0)

Spartacus: Barancic-Kovács - Kárpátfalvi, Takács, Tóth N. (Kovalecz), Tóth M., Márton, Pók, Czimer, Veszeli (Turóczi), Bodnár, Ur. Edző: Balogh Zoltán. Gól: Czimer (25.).Kiállítva: Kárpátfalvi (90.), illetve Csáki (4.)



U16 A csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–DVSC 0–1 (0–0)

Várda LA: Nagy B. – Borovszkij (Firszov), Csáki, Mavrodij, Molnár, Fedorov (Kozma), Szikszai, Mamonov (Rudik), Kuzma (Csarkó), Csengeri (Milik), Koljada. Edző: Katona György. Gól: Mona (84.).

Katona György: – Sajnos ki kell mondani, hogy teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született. Jelenleg minden tekintetben jobb állapotban van a Loki, és ez eredményben is megmutatkozott. Ilyen impotens támadójátékkal nem lehet pontot sem szerezni.

U15 Alap csoport

ZTE-Nyíregyháza Spartacus 2-0 (1-0)

Spartacus: Ress - Selymes (Polyák), Henkel, Vaidych, Molnár N .(Bába), Szabó M., Bagoly, Molnár B., Kovács (Papik), Melich, Csubák (Máté). Edző: Papp Ákos. Gól: For (19.), Arányi (77).

Papp Ákos: - Rengeteg taktikai és technikai hibával játszottunk. Nem tudtuk átjátszani ellenfelünk védelmi vonalát, nem volt átütőerő. Kevés lehetőségünk volt, ezekben a játékhelyzetekben is rossz döntéseket hoztunk. Sokkal többet tud a csapat, jövő héten lesz lehetőségünk ezt megmutatni. Ehhez kellenek majd az egyéniségek is!

U14 Kiemelt csoport

DVSC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–0

Várda LA: Herc – Torma, Budaházi, Fodor, Osztroha, Szarvas, Bíró (Harsányi), Hodovanec, Kis, Gombkötő, Szencsenkov. Edző: Márton István.

Márton István: – A szél mindkét félidőben éreztette hatását. Az első játékrészben mi kezdeményeztünk, a hazai csapat a második félidőben nagy nyomást helyezett ránk, de nagyon szervezetten és fegyelmezetten játszottunk, emellett örömteli, hogy sok mindent visszakaptunk a gyakoroltakból. Mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, gratulálok a fiúknak.



Alap csoport, Kelet

Nyíregyháza Spartacus-BVSC 3-2 (2-0)

Nyíregyháza: Novák Z.- Novák B., Szenes, Villás, Kosztyu ( Turóczi)- Nagy, Kondor, Juhász- Király, Böszörményi (Pradlik), Uray. Edző: Tudja Dávid. Gól: Uray (13.), Juhász (24.), Király (64.), illetve Kocsis (48.), Nagy (80.).

Tudja Dávid: - Kiváló első félidőt produkáltunk, jól bontottuk az ellenfelünk védelmi vonalát, több nagy helyzetünk is volt, ebből kettőt értékesítettünk. A második félidőben visszaesett a teljesítményünk, a kombinatív csapatjátékot felváltotta az egyéni játék, ami kevésbé volt eredményes. Összességében gratulálok a csapatnak, mert az eredménytől függetlenül ez egy magabiztos győzelem volt.

U13 Észak-kelet

Nyíregyháza Spartacus-DVSC 1-1 (0-0)

Gól: Palaga (30.), illetve Grega (20.)

U12 Észak-kelet

Spartacus-DVSC 2-4

Gól: Madura (6.), Sallai (11.), illetve Fodor (42.), Balázs (50.), Kányássy (77.), Cziránku (83.)