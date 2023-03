A versenyek megszokott színvonalához hasonlóan nívós edzőmotorozást láthattak az érdeklődők az elmúlt kedden és szerdán a Nagyhalász Speedway Ringen. Az Ekstraligában jegyzett GKM Grudziadz néhány vaspapucsosa gyűjtötte az erőt és csiszolta technikát a szakág honi ékszerdobozában. Albók József pályatulajdonos és stábja minden feltételt biztosított a remek motorosok gyakorlására. A vendégek vezetője Janusz Ślączka, a szakmában „Jancsika” ismert Nagyhalászban, remek sportbaráti kapcsolatot ápol a mieinkkel. Kedden dél körül a nap is kisütött Nagyhalászban, és a tréning közben készséggel állt rendelkezésünkre a lengyelek mestere.



Ott még hó van

– Sajnos, otthon Lengyelországban még tél van hóval, így gyakorlásra még alkalmatlanok a pályák. Áprilisban viszont már kezdődik a Ekstraliga, és szeretnénk megfelelően felkészülni a keménynek ígérkező szezonra. Ehhez viszont nagyon sokat kell motorozni. Azt tudom, hogy a nagyhalászi pálya nagyon jó, felhívtam Albók Józsi barátomat, hogy segítségre van szükségünk. Ő nagyon jó ember, azonnal igent mondott, és szeretettel vártak bennünket. A csapat tagjai közül Nicki Pedersen és Fredrik Jakobsen nem jöttek, mert ők nemrégiben a dán válogatott tagjaként motoroztak a debrecenieknél. Az ausztrál Max Fricke engedéllyel maradt távol, viszont itt van Mateusz Szczepaniak és két junior, Norbert Krakowiak és Kacper Lobodzinski. Még egyszer szeretném megköszönni Józsi barátomnak, hogy ilyen remek feltételek között gyakorolhattunk – nyilatkozta Jancsika.

Tette mindezt magyarul, hiszen előbb versenyzőként, majd edzőként volt tagja a miskolci klubnak.

Sportbarátok: Jancsika (j) és Albók József

A tervek szerint szerdán is gyakoroltak volna, reggel meg is érkeztek Tokajból, ott töltötték az éjszakát. Sajnos, az időjárás a rosszabbik arcát mutatta, hideg szél fújt és esett, így nem edzettek. Ismét megköszönték a lehetőséget, és továbbutaztak a szlovéniai Krskóba, ahol a tervek szerint csütörtöktől szombatig edzenek. Amennyiben az időjárás továbbra sem lesz kegyes – szerdán is esett Krskóban –, akkor elképzelhető, hogy még visszatérnek Nagyhalászba. Kellenek a motoros edzések, hiszen a lengyel liga április elején rajtol, a tizennégy forduló után jön a playoff. A fentebb említetteken kívül a Galamboknak becézett sárga-kék klub versenyzője még a lengyel Seweryn Orgacki, Wiktor Rafalski és az orosz–lengyel Vadim Tarasenko. Igen ütős csapat.



Örülnek, hogy segíthettek

– Természetesen azonnal igent mondtam Jancsika barátom kérésére. Nagyon jó viszonyban vagyunk, ő már többször segítette ki a klubunkat jegyzett motorosokkal. Versenyfeltételeket biztosítottunk számukra, és nagyon örülök, hogy segíteni tudunk nekik. Ezt bármikor újra megtesszük, ha szükséges – nyilatkozta Albók József.

A keddi edzésen egyébként Bárány Márk is részt vett. Mint ismert, ő a halászi klub versenyzője, és tavaly a magyar bajnokságban bronz­érmet szerzett. A győztes a címvédő klubtársa, Fazekas Dennis volt. KM