Miként a legfontosabbról már beszámoltunk, Helebrandt Máté szombaton begyűjtött egy újabb bajnoki aranyat. Ezúttal a szlovákiai Gyügyön végzett legjobb magyarként a rangos nemzetközi gyalogló versenyen. A 35 kilométeren a férfiaknál hetvenegyen álltak rajthoz, érkeztek Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, Ázsiából és természetesen Európa több országából. Nem véletlenül volt ilyen népes a mezőny, hiszen a verseny világbajnoki kvalifikációs megmérettetés volt. A budapesti vébére 2:29.00 a szintidő, ezt végül csak hárman tudták teljesíteni a nem éppen ideális időjárás viszonyok között, ami miatt huszonheten fel is adták a versenyt. A magyar bajnoki címért öten versengtek, közülük Máté ért elsőként célba 2:39.-es eredménnyel, ami a teljes mezőnyt illetően a huszonegyedik helyet jelentette. Ugyan a világbajnoki szinttől elmaradt, ám a a világranglista helyezés alapján még ott lehet a hazai világversenyen. Gyügyön egyébként a mexikói José Luís Morales Doctor (2:26:37) nyert a brazil Caio Bonfim (2:27.30) és a kínai Cchuej Li-chung (2:29.00)

- Nem volt hűvös, ám a szél miatt nem volt ideális az időjárás. - kezdte beszámolóját Máté. - Az élboly nagyon meglépett én a másodikban haladtam. Igazából azt mentem amit elterveztünk négy perc húsz másodperces köridőket. Huszonhárom kilométerig nagyon könnyen ment, akkor viszont jött egy nagy hullámvölgy, ahogy mondai szokták egy fal. Kiment az erő a lábamból, onnantól igazán kínszenvedés volt folytatni.

- Hiányzott az a két hónap, amit az októberi sérvműtétem után kihagytam és igazából csak december elején tudtam elkezdeni a komolyabb edzéseket. Ebből a felkészülésből ennyit tudtam kihozni.

- Ami pozitívum, hogy az Európa-bajnokságon kiállítottak, most viszont egy figyelmeztetésem sem volt. Az is rendben volt, hogy huszonhárom kilométerig az erős második bolyban tudtam haladni. Azon kell dolgozni, hogy az utolsó tíz kilométerre is megfelelő erő maradjon- így Máté.

Pokrovenszki József tanítványa legközelebb négy hét múlva a békéscsabai országos bajnokságon indul 20 kilométeren. Aztán a világranglista helyezéstől függően jöhet még verseny. A világbajnoki induláshoz ehhez az első ötvenben kell zárni. Remélhetőleg össze is fog jönni. ML