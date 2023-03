Több mint három hónap után szombaton folytatódott az NB I.-es bajnokság, tekéseink szombaton az Eger ellen léptek dobóállásba. Hacker Dezsőék ősszel a hevesiek otthonában az idény egyik legjobb játékával múlták felül ellenfelüket, ezúttal jóval halványabb produkciót nyújtva, szoros mérkőzésen gyűjtötték be a gyűjtötték be a két pontot. Az első sorban Molnár Dávid minimális minimális különbséggel marad alul ellenfelével szemben, mellette azonban Hacker Dezső a nap legjobb hazai teljesítményével egalizált. A középső sorban mindkét pontot a vendégek szerezték meg, így az utolsó párosokra maradt a döntés. Szojka Miklósnak és Kastura Zsoltnak nem is remegett meg a keze, magabiztosan használták ki ellenfelük hibáit és nagyot mentve győzelemre vezették csapatukat.

– Változatlan összeállításban folytatjuk a bajnokságot – kezdte érdeklődésünkre Cseszlai Sándor, a Nyíregyházi TK elnöke. – Sajnos téli felkészülésről nem igen beszélhetünk, hiszen az energiaválság miatt a termünk egész télen zárva volt. Mindössze négy edzéssel a hátunk mögött vágtunk neki a mérkőzésnek, ami három hónap szünet után nagyon kevés, ez meg is látszott az eredményen. Tipikus idény eleji játékot mutattunk, amelyen a legfontosabb a győzelem megszerzése volt. Ezzel továbbra is őrizzük második helyünket a tabellán. Az idény végén szeretnénk a dobogón végezni, amelyre képesnek tartom a csapatot – zárta Cseszlai Sándor.

Az elnök még azt is elmondta, hogy ifj. Szojka Miklóst behívták a serdülő válogatottba, amely nagy elismerés a klub számára. Az ifjú tehetségre a jövőben a felnőtt csapatban is számíthat a szakvezetés, mivel jövő héten betölti a 14. évét.

A Nyíregyházi TK szombaton a Pétfürdő vendégeként folytatja a bajnokságot.

Teke: NB I

Nyíregyházi TK-Eger 5:3 (3159:3157)

Nyíregyházi TK: Molnár Dávid 528, Hacker Dezső 550 (1), Szilágyi Sándor 536, Végvári Krisztián 516, Szojka Miklós 529 (1), Fehér Béla/Kastura Zsolt 500 (1). Ifi: 3:1 (1041:890)