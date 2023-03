Két hét szünet után belehúznak az NB I.-es csapatok, a Nyírbátori SC és az A’Studió Futsal Nyíregyháza is két mérkőzést játszik a héten az alsóházban, hétfőn ráadásul egymás ellen csapnak össze.

– Nem lesz könnyű mérkőzés, mint ahogy alsóházban egyik sem az – mondta el lapunknak Baksa Csaba, az újpesti vereséggel rajtoló Nyírbátor vezetőedzője. – Külön pikantériája a hétfői mérkőzésnek, hogy megyei rangadó. Elemeztük a Nyíregyháza elleni két mérkőzést. Korábban többször is mondtam, hogy a védekezésen dőlnek el mérkőzések, erre számítok most is. Az gyűjti be a három pontot, aki fegyelmezettebb és kevesebb hibával játszik. A következő hét nagy mértékben befolyásolja a bajnokságot, szeretnénk eredményesek lenni mindkét meccsen.

– Tíz döntő mérkőzést játszunk az alsóházban, ebből az elsőn egy pontot szereztünk, aminél mindenki többet várt a csapattól – ezek már az els fordulóban az ELTE-vel ikszelő Nyíregyházát irányító Lovas Norbert szavai. – Remélem, rendeztük a sorokat és a Nyírbátor ellen a régi arcát mutatja a csapat. Ki-ki meccs lesz ez is, mint ahogy volt Nyíregyházán és Nyírbátorban is az első félidőben. Ott ők szerencsésebben jöttek ki a helyzetekből és vezetést szereztek, utána rengeteg hibát vétettünk, ami miatt nem volt esélyünk a pontszerzése. A két csapat erőssége hasonló, a pillanatnyi forma fog dönteni. Ha egymásért küzdünk és minden pályára lépő végig koncentrál, akkor győztesen hagyhatjuk el a parkettát. Egyébként szoros, tipikus rájátszás mérkőzésre számítok, vagyis itt is, ott is lesznek jó időszakok és a védekezés fog dominálni.

A találkozó 19 órakor kezdődik a nyírbátori sportcsarnokban.

Az alsóházi rájátszás állása

1. Újpest 1 1 - - 5-4 10

2. Nyíregyháza 1 - 1 - 3-3 6

3. Rubeola 1 1 - - 2-1 5

4. Magyar Futsal Akadémia 1 - - 1 1-2 4

5. Nyírbátor 1 - - 1 4-5 3

6. ELTE-BEAC 1 - 1 - 3-3 2